El ‘Tri’ vuelve a la acción como preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 y este viernes 22 de mayo tiene una prueba de fuego ante Ghana. Mira el partido de México-Ghana a través de TV Azteca 7 y Azteca Deportes que se vivirá desde el Estadio Cuauhtémoc, a partir de las 20:00 horas Centro de México , encuentro donde los dirigidos por Javier Aguirre buscarán un nuevo triunfo. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir este juego minuto a minuto.

Sintoniza TV Azteca 7 en vivo para ver el encuentro de México vs. Ghana en directo. Accede a la señal abierta y al fútbol online para disfrutar del partido con la mejor cobertura deportiva y el resumen de las jugadas más destacadas. | Crédito: @miseleccionmx / Instagram / Composición Depor

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso internacional 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Ghana por amistoso internacional 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso internacional 2026?

Para ver el partido entre México vs. Ghana por amistoso internacional 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Ghana por amistoso internacional 2026

Fecha : Viernes 22 de mayo de 2026

: Viernes 22 de mayo de 2026 Partido : México vs. Ghana por amistoso internacional 2026

: México vs. Ghana por amistoso internacional 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 20:00 horas del Tiempo de Centro de México

: 20:00 horas del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Cuauhtémoc de Puebla