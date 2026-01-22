El camino del “Tri” hacia el Mundial 2026 hace una escala obligatoria en el Estadio Rommel Fernández este jueves 22 de enero. Aunque se trata de un compromiso no oficial, el encuentro funciona como un termómetro necesario para evaluar un ciclo que genera dudas. México juega contra Panamá a partir de las 19:00 horas con la obligación de demostrar avances en un proceso que se percibe estancado. Para todo el público mexicano, TV Azteca 7, el Canal 7 de TV Azteca transmitirá el partido en vivo en directo online con cobertura en exclusiva minuto a minuto.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Panamá?

TV Azteca ofrecerá la cobertura completa del partido amistoso entre México vs. Panamá desde México en TV Abierta. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Panamá desde Ciudad de México?

Para ver la transmisión oficial en streaming del partido amistoso entre México vs. Panamá por TV Abierta, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes . También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Dónde y a qué hora ver el partido amistoso México vs. Panamá

Partido : México vs. Panamá (amistoso)

: México vs. Panamá (amistoso) Fecha : Jueves 22 de enero de 2026

: Jueves 22 de enero de 2026 Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España) TV / Online: TV Azteca (Canal 7)

TV Azteca (Canal 7) Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá