El ‘Tri’ se alista para el último amistoso FIFA del año. Este martes 18 de noviembre, desde el Estadio Corona de Torreón, mira el partido de México vs. Paraguay EN VIVO a través de la señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes en streaming digital . La selección mexicana viene de un encuentro amistoso contra Uruguay, mientras que Paraguay viene de hacer lo propio contra Estados Unidos.

Recordemos que ambas selecciones están clasificadas para la próxima Copa del Mundo 2026, donde justamente México será uno de los 3 anfitriones del Mundial. Por su parte, Paraguay se clasificó tras finalizar en el sexto lugar con 28 unidades.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Paraguay por amistoso FIFA 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido amistoso FIFA como preparación para la Copa del Mundo 2026 entre México vs. Paraguay en vivo y en directo online . Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Paraguay?

Para ver el partido entre México vs. Paraguay por fecha FIFA, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

México vs. Paraguay EN VIVO: horario, TV y dónde ver

Fecha: martes 18 de noviembre 2025

martes 18 de noviembre 2025 Lugar: Estadio Corona de Torreón

Estadio Corona de Torreón Horario: 7:30 p.m. hora Centro de México

7:30 p.m. hora Centro de México Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes