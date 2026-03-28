La Selección de México se prepara para protagonizar un duelo de alto voltaje frente a la Selección de Portugal este sábado 28 de marzo (7:00 p.m. CDMX), en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA rumbo a la Copa Mundial 2026 . El escenario será el imponente Estadio Azteca, que reabre sus puertas tras su remodelación, añadiendo un ingrediente especial a un partido que promete intensidad, talento y emociones desde el primer minuto.

Con figuras de talla mundial y dos estilos de juego contrastantes, este enfrentamiento se presenta como una prueba clave para ambas selecciones en su camino de preparación mundialista. México buscará hacerse fuerte en casa ante su afición, mientras que Portugal intentará imponer su jerarquía europea en uno de los estadios más emblemáticos del planeta. Si no quieres perderte ningún detalle de este partidazo, podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca 7, una de las principales señales de señal abierta en territorio mexicano.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Portugal por amistoso FIFA 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido amistoso FIFA como preparación para la Copa del Mundo 2026 entre México y Portugal en vivo y en directo online . Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Portugal?

Para ver el partido México vs. Portugal por fecha FIFA, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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México vs. Portugal EN VIVO: horario, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Sábado 28 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Azteca

Estadio Azteca Horario: 7:00 p.m. hora Centro de México

7:00 p.m. hora Centro de México Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes