Finalizan los amistosos de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 y es nuevamente turno de ver al ‘Tri’ de Javier Aguirre en acción. Este jueves 4 de junio, no te pierdas el duelo amistoso de México vs. Serbia desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca, encuentro que será transmitido por la señal del Canal 7 de TV Azteca a partir de las 14:00 horas Centro de México . A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas ver este encuentro minuto a minuto por TV abierta.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Serbia por amistoso internacional 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Serbia por amistoso internacional 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Serbia por amistoso internacional 2026?

Para ver el partido entre México vs. Serbia por amistoso internacional 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Serbia por amistoso internacional 2026

Fecha : Jueves 4 de junio de 2026

: Jueves 4 de junio de 2026 Partido : México vs. Serbia por amistoso internacional 2026

: México vs. Serbia por amistoso internacional 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 14:00 horas del Tiempo de Centro de México

: 14:00 horas del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Nemesio Diez de Toluca, México