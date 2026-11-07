Tigres UANL y Cruz Azul se enfrentarán en el partido más esperado de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 7 de noviembre a las 7:00 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en el Estadio Universitario de Nuevo León y podrá verse en señal abierta por Azteca 7, además de la transmisión en línea a través de TV Azteca Deportes y en la app oficial de TV Azteca Deportes. A continuación, averigua cómo y dónde seguirlo por televisión y streaming online desde cualquier punto del país mexicano.

Tigres UANL recibirá a Cruz Azul por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX en la señal en vivo de FOX Sports para televisión por suscripción y streaming. | Crédito: Club de Fútbol Cruz Azul / Facebook / Composición Depor

¿Dónde ver TV Azteca 7, Tigres UANL vs. Cruz Azul EN VIVO GRATIS por el Apertura 2026 de la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver online TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres UANL vs. Cruz Azul por el Torneo Clausura?

Para ver de manera online el partido Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

¿A qué hora juega Tigres UANL vs. Cruz Azul EN VIVO HOY por la Liga MX?

El partido Tigres UANL vs. Cruz Azul de hoy sábado 7 de noviembre inicia a las 19:00 horas de México (CDMX) en el Estadio Universitario de Nuevo León.

País / Región Hora local del inicio* México (CDMX) 19:00 Estados Unidos (PT: LA) 17:00 Estados Unidos (CT) 19:00 Estados Unidos (ET) 20:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Panamá 20:00 Bolivia 21:00 Venezuela 21:00 Paraguay 22:00 Chile 22:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Brasil (Brasilia) 22:00 España (península) 02:00 del domingo 08/11

NUEVO LEÓN, MÉXICO, 7/11/2026. FOX ONE transmitirá EN DIRECTO ONLINE el partido entre Tigres vs. Cruz Azul por el Apertura de la Liga MX 2026 en el Estadio Universitario. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

Horario, TV y cómo ver en vivo América vs. Cruz Azul por el Apertura 2026 de la Liga MX

Fecha : Sábado, 7 de noviembre de 2026

: Sábado, 7 de noviembre de 2026 Partido : Tigres UANL vs. Cruz Azul, por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

: Tigres UANL vs. Cruz Azul, por la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 7:00 p.m. del Tiempo de Centro de México

: 7:00 p.m. del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Universitario de Nuevo León, México.