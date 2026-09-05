Seguimos con la actividad en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 5 de septiembre, no te pierdas la transmisión de Tigres UANL vs. Necaxa EN VIVO, a través de TV Azteca 7 en señal abierta, encuentro que iniciará desde las 19:00 horas CDMX . Ambos equipos han tenido un mal arranque en el torneo: Necaxa marcha décimo segundo con 7 puntos y Tigres décimo sexto con apenas 5 unidades.

¿Quieres ver el partido Club América vs. Juárez en vivo en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o tablet?La transmisión oficial del partido se podráver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Sieteen señal abierta, además de cableoperadores comoIzzi, Megacable, Totalplay, Star TV, Dish y SKY, y el sitio web deTV Azteca Deportes Network, donde también podrás seguir la señal vía streaming totalmente gratis.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Tigres UANL vs. Necaxa por la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres UANL vs. Necaxa EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 7 de la Liga MX . Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales cableoperadores de México, además del sitio y la app de TV Azteca Deportes, donde podrás ver el duelo en vivo, online y sin costo.

Canales de Azteca 7 en México

Estos son los números habituales de Azteca 7 en los principales operadores de TV de paga en México:

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Canales 7 SD y 107 HD de Totalplay

Canales 7 SD y la señal correspondiente de Star TV (según la región)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres UANL vs. Necaxa por la Liga MX?

Para ver el partido entre Tigres UANL vs. Necaxa correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes y seleccionar la opción de eventos en vivo, donde estará habilitada la señal del juego. También puedes disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca o TV Azteca Deportes, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Podrás seguir la transmisión desde:

PC (navegador web ingresando al portal de Azteca Deportes)

Teléfonos móviles (app TV Azteca / TV Azteca Deportes)

Smart TV compatibles (app nativa o navegador integrado)

Tablets con sistema operativo Android o iOS