La emoción de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX está garantizada cuando Tigres UANL y Toluca escriban el primer capítulo de su enfrentamiento con el que definirán el título en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, conocido como El Volcán. Los Felinos buscarán sacar una ventaja crucial en casa ante los Diablos Rojos en un encuentro de pronóstico reservado. La transmisión comenzará a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México) este jueves 11 de diciembre. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

Este crucial encuentro pondrá cara a cara a dos de los mejores equipos del torneo: Toluca, que terminó en la cima de la tabla general y eliminó a Monterrey, y Tigres UANL, que demostró temple al vencer a Cruz Azul por goles de visitante. Para el partido de vuelta, que se jugará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez, TV Azteca también tiene asegurada la transmisión en señal abierta. La cobertura en televisión abierta (CANAL 7) contará con la narración y el análisis de su reconocido equipo de expertos, incluyendo figuras como Christian Martinoli y Luis García.

El Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 se disputará en el Estadio Universitario de la UANL. El partido apunta a ser muy intenso. (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP) / JULIO CESAR AGUILAR

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca por la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres UANL y Cruz Azul por la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca por la Liga MX 2025?

Para ver el partido entre Tigres UANL y Cruz Azul por la ida de la final del Torneo Apertura 2025 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Consulta esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025. (Foto: Composición Gestión Mix)

Horario, TV y cómo ver en vivo Tigres UANL vs. Toluca por la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX

Fecha : Jueves, 11 de diciembre de 2025

: Jueves, 11 de diciembre de 2025 Partido : Tigres UANL vs. Toluca, por la ida de la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

: Tigres UANL vs. Toluca, por la ida de la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México

: 20:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Universitario de la UANL en San Nicolás de los Garza, Nuevo León (México)