Heridos en el orgullo pero intactos en su fe, los Tigres de la UANL intentarán revertir el 3-0 encajado en la ida este sábado 29 de noviembre, frente a unos Xolos de Tijuana que visitan el Estadio Universitario a las 21:10 horas del Centro (10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) por el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025.​

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres UANL y Xolos de Tijuana por la Liga MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Para ver el partido entre Tigres UANL y Xolos de Tijuana por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Fecha : Sábado 29 de noviembre de 2025

: Sábado 29 de noviembre de 2025 Partido : Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025

: Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 21:10 del Tiempo de Centro de México

: 21:10 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León (México)