Dos siempre candidatos al título se verán las caras en una nueva edición del Clásico Regiomontano. Este sábado 7 de marzo, mira el juego de Monterrey vs. Tigres por la señal de TV Azteca 7 o Azteca Deportes, por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido iniciará a las 9:00 p.m. hora Centro de México y ambos buscarán un triunfo para no salir de los puestos de clasificación.

La tabla anda muy apretada y ambos, Tigres y Monterrey, tienen 13 unidades, ubicándose en el puesto 8 y 7 respectivamente, por lo que un triunfo será clave en la lucha por mantenerse dentro de los 8 mejores y empezar a escalar posiciones.

Conoce los horarios y canales de transmisión para ver el juego de Monterrey vs. Tigres por el Clásico Regio 2025 de la Liga MX. (Fotos: @tigresoficial / @rayados / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Tigres vs. Monterrey por la Liga MX 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres vs. Monterrey por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres vs. Monterrey por la Liga MX 2026?

Para ver el partido entre Tigres vs. Monterrey por el Tornero Clausura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Horario, TV y cómo ver en vivo Tigres vs. Monterrey por la Liga MX 2026

Fecha : sábado 7 de marzo de 2026

: sábado 7 de marzo de 2026 Partido : Tigres vs. Monterrey, por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

: Tigres vs. Monterrey, por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 21:00 del Tiempo de Centro de México

: 21:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Universitario de la UANL, Nuevo León (México)