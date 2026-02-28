El Toluca, con 15 puntos en la tabla, buscar dar el golpe de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX cuando reciba al Chivas de Guadalajara, líder con 18 unidades, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo, Edomex. El cotejo se disputará a partir de las 17:00 horas del Tiempo de Centro y contará con el arbitraje de Óscar Mejía. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del partido para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Toluca vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Toluca y Chivas de Guadalajara por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Toluca vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX 2026?

Para ver el partido entre Toluca vs. Chivas de Guadalajara por el Tornero Clausura 2026 de la Liga MX debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

