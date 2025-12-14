Este domingo 14 de diciembre, Toluca jugará en casa la vuelta de la final del Apertura ante Tigres, tras caer 1-0 en la ida con un tanto decisivo de Ángel Correa. El campeón vigente necesita imponerse por dos goles, apoyado en su poder ofensivo y en los 2.600 metros de altura del Nemesio Diez. Tigres llegará con una plantilla plagada de figuras, entre ellas Juan Brunetta, André-Pierre Gignac, Fernando Gorriarán y Diego Lainez, y la experiencia de haber disputado nueve finales de liga desde 2011.

La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Toluca y Tigres UANL por la Gran Final del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Para ver el partido entre Toluca vs. Tigres UANL por la vuelta de la gran final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

Fecha : domingo 14 de diciembre de 2025

: domingo 14 de diciembre de 2025 Partido : Toluca vs. Tigres UANL, por la vuelta de la final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

: Toluca vs. Tigres UANL, por la vuelta de la final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México

: 19:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo, Edomex (México)