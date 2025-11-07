El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega al cierre de su fase regular este sábado 8 de noviembre ( 17:00 horas del Tiempo de Centro; 6:00 pm ET / 3:00 pm PT ) con un auténtico choque de poder en el Estadio Universitario, donde Tigres UANL recibe al Atlético de San Luis por la Jornada 17. El conjunto regiomontano busca consolidarse entre los cuatro mejores equipos del torneo y mantener intactas sus aspiraciones de alcanzar el superliderato. Con 33 puntos obtenidos tras nueve victorias, seis empates y apenas una derrota, los felinos llegan a este duelo con paso firme y la mira puesta en la cima. Para lograrlo deben vencer a los potosinos y esperar una combinación de resultados: un empate entre Toluca y América, y una caída de Cruz Azul frente a Pumas, lo que podría catapultarlos al primer lugar general.

El equipo dirigido por Guido Pizarro atraviesa un momento sobresaliente, con una racha de 12 partidos sin perder gracias a seis victorias y seis empates, además de mantener un invicto extendido en casa. En “El Volcán”, Tigres presume una paternidad casi eterna sobre San Luis, con 19 encuentros consecutivos sin derrota producto de 10 triunfos y 9 igualadas. Esta fortaleza como dueños de casa los coloca como amplios favoritos para sumar su décima victoria del campeonato y cerrar con broche de oro la fase regular. No pierden en el Universitario desde mediados de agosto, un dato que confirma su consistencia y dominio frente a su afición.

Por su parte, el Atlético de San Luis llega a Monterrey con la obligación de ganar si quiere mantener viva la esperanza de clasificar al Play-In. Los potosinos ocupan el lugar 14 de la tabla con 16 unidades, después de dos descalabros consecutivos que complicaron su panorama. Para conservar la ilusión, necesitan vencer a Tigres en el Universitario y esperar una combinación de resultados favorables: derrotas de Pumas, Santos Laguna, Atlas y Querétaro. Aunque las estadísticas no los favorecen, el cuadro visitante buscará romper con la historia y cumplir la hazaña frente a uno de los rivales más sólidos del torneo. Todo está listo para un cierre electrizante en el “Volcán”, donde se define buena parte del futuro inmediato de ambos equipos en este Apertura 2025.

Club Tigres se ubica en el cuarto puesto de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 33 puntos. | Crédito: Club Tigres / Facebook

Atlético de San Luis figura en el décimo cuarto lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 16 unidades. | Crédito: Atlético de San Luis / Facebook

Fecha : Sábado, 8 de noviembre de 2025

Partido : Tigres UNAL vs. Atlético San Luis, por la Jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX

: Tigres UNAL vs. Atlético San Luis, por la Jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

Horario : 17:00 del Tiempo de Centro de México

Lugar: Estadio Universitario de la UANL (México)