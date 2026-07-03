La emoción de los dieciseisavos de final Mundial de la FIFA 2026 continúa con uno de los partidos más esperados de la jornada: Argentina vs. Cabo Verde. La vigente campeona del mundo buscará seguir avanzando en el torneo de la mano de Lionel Messi, mientras que el combinado africano intentará dar el golpe frente a uno de los grandes favoritos al título.

Si te encuentras en México, podrás seguir el compromiso completamente gratis a través de TV Azteca 7, una de las señales que transmitirá el encuentro en televisión abierta. En esta nota te contamos cómo ver el partido por TV y por Internet, además de los horarios confirmados para diferentes países.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO por TV Azteca 7 y por Internet?

Los aficionados en México podrán disfrutar del partido entre Argentina y Cabo Verde mediante la señal abierta de TV Azteca 7, que ofrecerá la transmisión en vivo del compromiso del Mundial 2026.

Estas son las opciones para seguir el encuentro:

TV abierta: Sintoniza Azteca 7 desde cualquier televisor con señal abierta en México.

Sintoniza desde cualquier televisor con señal abierta en México. Sitio web de TV Azteca: Ingresa al portal oficial de Azteca Deportes para seguir la cobertura del encuentro desde una computadora.

Ingresa al portal oficial de Azteca Deportes para seguir la cobertura del encuentro desde una computadora. Aplicación de TV Azteca Deportes: Disponible para dispositivos móviles compatibles, permite acceder a contenidos deportivos y, cuando los derechos lo permiten, a las transmisiones en vivo.

Disponible para dispositivos móviles compatibles, permite acceder a contenidos deportivos y, cuando los derechos lo permiten, a las transmisiones en vivo. Smart TV: Si tu televisor es compatible con las aplicaciones de TV Azteca, podrás acceder al contenido directamente desde Internet.

Si tu televisor es compatible con las aplicaciones de TV Azteca, podrás acceder al contenido directamente desde Internet. Dispositivos móviles: Sigue la cobertura desde celulares y tablets mediante la aplicación o el sitio oficial.

Además de Azteca 7, los aficionados mexicanos también podrán ver el partido a través de TUDN, otra de las señales con derechos de transmisión del encuentro.

En otros países, la transmisión estará disponible por:

Argentina: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. Perú: América TV y América TVGO.

América TV y América TVGO. Colombia: Gol Caracol y Ditu.

Gol Caracol y Ditu. Chile: Chilevisión.

Chilevisión. Ecuador: Teleamazonas.

Teleamazonas. Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela: Disney+ Premium, además de DirecTV Sports y DGO donde estén disponibles.

¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde?

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio. Estos son los horarios oficiales en distintos países:

País Hora Argentina 7:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. Chile 6:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. Perú 5:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. México 4:00 p. m. Estados Unidos (ET) 6:00 p. m. Estados Unidos (CT) 5:00 p. m. Estados Unidos (MT) 4:00 p. m. Estados Unidos (PT) 3:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m. Guatemala 4:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. España 12:00 a. m. del sábado 4 de julio

¿Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO?

La transmisión del encuentro dependerá del país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en vivo: