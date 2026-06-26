¡Una final! Uruguay se medirá contra España hoy viernes 26 de junio por la tercera jornada del grupo H del Mundial de Fútbol 2026, en el Estadio Akron (Guadalajara) desde las 6:00 p.m. (horario mexicano). La celeste tiene que ganar para clasificar a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Por ello, la presión es grande, sobre todo porque al frente tendrá a uno de los favoritos para llevarse el torneo.

Dos empates (ante Arabia Saudita y Cabo Verde) ubican a la selección uruguaya en la segunda casilla del grupo H; tiene la misma cantidad que el cuadro africano, pero con mejor diferencia de gol. Por ello, el conjunto de Marcelo Bielsa tiene que ganar a la Roja para clasificar a la siguiente fase. Otro resultado los dejará prácticamente eliminados.

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TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Uruguay contra España por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.

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Uruguay y España se enfrentarán este viernes en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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Uruguay vs. España por el Mundial 2026: horarios, canales de TV, árbitro y dónde juegan

Uruguay vs. España Información Fecha Viernes 26 de junio. Hora 6:00 p.m. Estadio Estadio Akron Ciudad Guadalajara Árbitro Ismail Elfath (Estados Unidos) Canal TV Azteca Antecedentes Uruguay y España se enfrentaron en 10 ocasiones. La roja tiene 5 triunfos y empataron en 5 ocasiones.

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)