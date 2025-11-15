La Selección Mexicana regresa a Torreón para un emocionante partido amistoso contra Uruguay este sábado 15 de noviembre, a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) , para disputar un partido amistoso FIFA, clave en la preparación rumbo al Mundial 2026en el Territorio Santos Modelo (TSM), ciudad de Torreón. Para todo el público mexicano, puedes seguir el partido en vivo desde su televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet por la señal del Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

La ciudad de Torreón tiene una rica tradición con el equipo nacional, siendo sede de encuentros significativos a lo largo de décadas, incluyendo eliminatorias mundialistas. El conjunto dirigido por Javier Aguirre regresa a esta plaza especial con la meta de consolidar su juego antes del Mundial que se celebrará en México, además de interactuar con su base de seguidores en el norte.

El último encuentro de la selección mexicana en la Comarca tuvo lugar el 11 de junio de 2022, dentro de la Concacaf Nations League. Bajo la dirección de Gerardo ‘Tata’ Martino, México superó contundentemente 3-0 a Surinam, con anotaciones de Israel Reyes, Henry Martín y Erick Sánchez, este último anotando el gol definitivo tras ingresar desde el banquillo.

México recibe a Uruguay en un partido Amistoso FIFA previo al Mundial 2026, este sábado 15 de noviembre en Torreón. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Uruguay por amistoso FIFA 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido amistoso FIFA como preparación para la Copa del Mundo 2026 entre México vs. Uruguay en vivo y en directo online . Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Uruguay?

Para ver el partido entre México vs. Uruguay por fecha FIFA, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Fecha, horario, TV y online para ver México vs. Uruguay por fecha FIFA

Fecha : Sábado 15 de noviembre de 2025

: Sábado 15 de noviembre de 2025 Partido : México vs. Uruguay por amistoso FIFA

: México vs. Uruguay por amistoso FIFA TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 19:00 horas del Tiempo de Centro de México

: 19:00 horas del Tiempo de Centro de México Lugar: Territorio Santos Modelo (TSM), ciudad de Torreón