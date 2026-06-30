La Selección de México afronta uno de los partidos más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 cuando se mida ante Ecuador en busca del pase a la siguiente ronda. Millones de aficionados podrán disfrutar del encuentro EN VIVO y GRATIS gracias a la transmisión de TV Azteca (Canal 7), que llevará todas las incidencias por televisión abierta y plataformas digitales.

Si quieres seguir el partido desde cualquier dispositivo, aquí te contamos cómo ver TV Azteca (Canal 7) EN VIVO por televisión e Internet, además de las alternativas para acceder a la señal desde el extranjero y los horarios oficiales del compromiso en distintos países.

¿Cómo ver TV Azteca (Canal 7) EN VIVO por TV e Internet?

Los aficionados en México podrán seguir el partido entre México y Ecuador mediante la señal de TV Azteca (Canal 7) utilizando cualquiera de estas opciones:

Ver Canal 7 por televisión abierta

La forma más sencilla de ver el partido es sintonizando Canal 7 en televisión abierta, disponible en gran parte del territorio mexicano mediante antena digital.

Ver TV Azteca por televisión de paga

Si cuentas con un servicio de televisión por cable o satélite, podrás encontrar Azteca 7 dentro de la programación de tu operador, dependiendo de la ciudad donde te encuentres.

Ver TV Azteca (Canal 7) online

También puedes seguir la transmisión desde tu celular, computadora, tablet o Smart TV mediante:

El sitio web oficial de TV Azteca.

La transmisión en vivo disponible en el portal de Azteca Deportes.

La aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos móviles.

Smart TV con navegador compatible para acceder a la señal online.

Se recomienda ingresar unos minutos antes del inicio del encuentro para comprobar la disponibilidad de la transmisión.

¿Cómo ver TV Azteca desde el extranjero?

Si te encuentras fuera de México, la disponibilidad de la señal en vivo puede variar debido a los derechos internacionales de transmisión del Mundial 2026.

Estas son algunas alternativas para seguir el partido:

Consultar si el sitio oficial de TV Azteca ofrece la transmisión en tu país.

Verificar la disponibilidad de Azteca Deportes online según tu ubicación.

Revisar qué canal posee los derechos oficiales del Mundial 2026 en tu país.

Utilizar las plataformas oficiales autorizadas para la transmisión del torneo en tu región.

La disponibilidad del contenido puede cambiar dependiendo del país desde donde accedas al servicio.

¿A qué hora juega México vs. Ecuador? Horarios por país

México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.