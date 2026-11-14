Kingston será el primer escenario de una eliminatoria que puede definir el rumbo de México en la Concacaf Nations League 2026/27. El Tricolor visitará a Jamaica este sábado 14 de noviembre con la intención de conseguir una ventaja que le permita afrontar con mayor margen de maniobra el encuentro de vuelta en Monterrey. Rafael Márquez trabaja en las variantes ofensivas para este compromiso, con Julián Quiñones, Santiago Gimenez y Roberto «Piojo» Alvarado entre las alternativas que maneja para su equipo titular. El desafío comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México , en el National Stadium, donde estará en juego el primer resultado de una serie que también concede un boleto al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

¿Quieres seguir el encuentro en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La afición mexicana podrá consultar la transmisión de la Selección Nacional a través de Azteca 7, disponible en televisión abierta y en los principales operadores de televisión por suscripción, como Dish, SKY, Megacable e Izzi. La cobertura digital también estará disponible mediante el portal oficial de TV Azteca Deportes y sus plataformas compatibles.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Nations League 2026/27?

TV Azteca ofrecerá la cobertura del enfrentamiento entre México y Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. Los aficionados podrán sintonizar Azteca 7 mediante señal abierta o buscar la señal en la programación de los operadores de televisión por suscripción Dish, SKY, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish.

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY.

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable.

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi.

¿En qué canal ver Azteca 7 por señal abierta en los estados de México?

La televisión abierta es otra alternativa para seguir el partido de la Selección Mexicana sin contratar un servicio de televisión por suscripción. Mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT), Azteca 7 transmite principalmente por el canal virtual 7.1, aunque la numeración puede variar dependiendo de la estación y la localidad desde donde se recibe la señal.

Estos son algunos de los municipios y ciudades donde se registran canales virtuales de Azteca 7:

Estado Ciudad o municipio Canal de TV Azteca 7 Baja California San Felipe 7.1 Baja California Mexicali 20.1 Baja California Tijuana 21.1 Chihuahua Ciudad Juárez 20.1 Chihuahua Ciudad Jiménez 7.1 Chihuahua Nuevo Casas Grandes 7.1 Chihuahua Ojinaga 7.1 Durango Cuencamé 7.1 Hidalgo Tulancingo 7.1 Hidalgo Metztitlán 7.1 Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 7.1 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 7.1 Sonora Guaymas 7.1 Tamaulipas San Fernando 7.1 Tamaulipas Soto la Marina 7.1 Veracruz Cerro Azul 7.1 Veracruz Ixhuatlán de Madero 7.1 Zacatecas Fresnillo 7.1 Zacatecas Sombrerete 7.1 Zacatecas Río Grande 7.1

La numeración corresponde a los canales virtuales registrados para las estaciones de televisión abierta. La recepción depende de la cobertura del transmisor y de la ubicación del televisor. Para consultar otras localidades, puedes revisar el buscador oficial de señales de televisión abierta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Nations League 2026/27?

Otra alternativa para seguir el compromiso es ingresar al portal de TV Azteca Deportes, donde se encuentra la oferta digital de contenidos deportivos de la cadena mexicana. También puedes consultar la aplicación de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en App Store para dispositivos iOS.

La plataforma permite acceder a sus contenidos desde distintos equipos:

PC.

Móviles.

Smart TV.

Tabletas.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Nations League 2026/27

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Partido: México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27 (partido de ida).

México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27 (partido de ida). TV: Azteca Siete (Canal 7).

Azteca Siete (Canal 7). STREAMING: TV Azteca Deportes Network.

TV Azteca Deportes Network. Horario: 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.

19:00 horas del Tiempo del Centro de México. Lugar: National Stadium de Kingston, Jamaica.