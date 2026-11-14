KINGSTON (JAMAICA), 14/11/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca (Canal 7) EN VIVO GRATIS ONLINE para ver el partido México vs. Jamaica hoy por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 en el National Stadium de Kingston. FOTO DE YURI CORTEZ PARA AFP
KINGSTON (JAMAICA), 14/11/2026.- Cobertura oficial de TV Azteca (Canal 7) EN VIVO GRATIS ONLINE para ver el partido México vs. Jamaica hoy por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 en el National Stadium de Kingston. FOTO DE YURI CORTEZ PARA AFP
/ YURI CORTEZ
Noé Yactayo
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Kingston será el primer escenario de una eliminatoria que puede definir el rumbo de México en la Concacaf Nations League 2026/27. El Tricolor visitará a Jamaica este sábado 14 de noviembre con la intención de conseguir una ventaja que le permita afrontar con mayor margen de maniobra el encuentro de vuelta en Monterrey. Rafael Márquez trabaja en las variantes ofensivas para este compromiso, con Julián Quiñones, Santiago Gimenez y Roberto «Piojo» Alvarado entre las alternativas que maneja para su equipo titular. El desafío comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México, en el National Stadium, donde estará en juego el primer resultado de una serie que también concede un boleto al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

¿Quieres seguir el encuentro en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La afición mexicana podrá consultar la transmisión de la Selección Nacional a través de Azteca 7, disponible en televisión abierta y en los principales operadores de televisión por suscripción, como Dish, SKY, Megacable e Izzi. La cobertura digital también estará disponible mediante el portal oficial de TV Azteca Deportes y sus plataformas compatibles.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Nations League 2026/27?

TV Azteca ofrecerá la cobertura del enfrentamiento entre México y Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. Los aficionados podrán sintonizar Azteca 7 mediante señal abierta o buscar la señal en la programación de los operadores de televisión por suscripción Dish, SKY, Megacable e Izzi.

  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish.
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY.
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable.
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi.

¿En qué canal ver Azteca 7 por señal abierta en los estados de México?

La televisión abierta es otra alternativa para seguir el partido de la Selección Mexicana sin contratar un servicio de televisión por suscripción. Mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT), Azteca 7 transmite principalmente por el canal virtual 7.1, aunque la numeración puede variar dependiendo de la estación y la localidad desde donde se recibe la señal.

Estos son algunos de los municipios y ciudades donde se registran canales virtuales de Azteca 7:

EstadoCiudad o municipioCanal de TV Azteca 7
Baja CaliforniaSan Felipe7.1
Baja CaliforniaMexicali20.1
Baja CaliforniaTijuana21.1
ChihuahuaCiudad Juárez20.1
ChihuahuaCiudad Jiménez7.1
ChihuahuaNuevo Casas Grandes7.1
ChihuahuaOjinaga7.1
DurangoCuencamé7.1
HidalgoTulancingo7.1
HidalgoMetztitlán7.1
OaxacaSantiago Pinotepa Nacional7.1
Quintana RooFelipe Carrillo Puerto7.1
SonoraGuaymas7.1
TamaulipasSan Fernando7.1
TamaulipasSoto la Marina7.1
VeracruzCerro Azul7.1
VeracruzIxhuatlán de Madero7.1
ZacatecasFresnillo7.1
ZacatecasSombrerete7.1
ZacatecasRío Grande7.1

La numeración corresponde a los canales virtuales registrados para las estaciones de televisión abierta. La recepción depende de la cobertura del transmisor y de la ubicación del televisor. Para consultar otras localidades, puedes revisar el buscador oficial de señales de televisión abierta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Nations League 2026/27?

Otra alternativa para seguir el compromiso es ingresar al portal de , donde se encuentra la oferta digital de contenidos deportivos de la cadena mexicana. También puedes consultar la aplicación de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en App Store para dispositivos iOS.

La plataforma permite acceder a sus contenidos desde distintos equipos:

  • PC.
  • Móviles.
  • Smart TV.
  • Tabletas.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Nations League 2026/27

  • Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.
  • Partido: México vs. Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27 (partido de ida).
  • TV: Azteca Siete (Canal 7).
  • STREAMING: TV Azteca Deportes Network.
  • Horario: 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.
  • Lugar: National Stadium de Kingston, Jamaica.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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