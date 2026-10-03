La selección de México se enfrenta este sábado 3 de octubre a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, por un amistoso internacional de la fecha FIFA. El clásico de la Concacaf reunirá a dos de las principales selecciones de la región, que buscan consolidar sus planteles en el inicio de un nuevo ciclo rumbo a la Copa Mundial de 2030. El encuentro comenzará a las 20:00 horas del tiempo del centro de México .

El conjunto mexicano, dirigido por Rafael Márquez, llega después de empatar 1-1 con Colombia y Perú. Del otro lado, Estados Unidos, bajo el mando de Mauricio Pochettino, afronta el compromiso tras vencer 4-1 a Perú y 4-2 a Chile. Ambos equipos aprovecharán el partido para probar variantes y evaluar a sus futbolistas, en un duelo que también servirá como preparación para sus próximos desafíos internacionales.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tableta? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta, además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Estados Unidos por la fecha FIFA?

TV Azteca ofrecerá la cobertura del encuentro entre México y Estados Unidos por la fecha FIFA de octubre de 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal en tu operador de cable o satélite.

El partido también podrá verse gratis por internet mediante el sitio web de TV Azteca y su aplicación oficial, sin necesidad de contratar una suscripción de pago.

Canales de Azteca 7 en México

Operador Canal Dish 107 SD y 607 HD SKY 107 SD y 1107 HD Megacable 107 SD y 1207 HD Izzi 107 SD y 807 HD

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Estados Unidos por la fecha FIFA?

Para ver el partido entre México y Estados Unidos, ingresa al sitio web oficial de TV Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes acceder al portal de Azteca 7 o descargar la aplicación oficial de TV Azteca para seguir la transmisión en directo desde tus dispositivos.

La señal digital estará disponible para seguir el encuentro desde distintos equipos compatibles, sin necesidad de estar frente al televisor.

Compatible con:

PC.

Teléfonos móviles.

Smart TV.

Tablets.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Estados Unidos por la fecha FIFA

Fecha : sábado 3 de octubre de 2026.

: sábado 3 de octubre de 2026. Partido : México vs. Estados Unidos.

: México vs. Estados Unidos. Competición : amistoso internacional, fecha FIFA.

: amistoso internacional, fecha FIFA. TV en México : Azteca Siete (Canal 7).

: Azteca Siete (Canal 7). Canales de paga : Dish 107 SD y 607 HD; SKY 107 SD y 1107 HD; Megacable 107 SD y 1207 HD; Izzi 107 SD y 807 HD.

: Dish 107 SD y 607 HD; SKY 107 SD y 1107 HD; Megacable 107 SD y 1207 HD; Izzi 107 SD y 807 HD. Streaming : TV Azteca Deportes y aplicación de TV Azteca.

: TV Azteca Deportes y aplicación de TV Azteca. Horario : 8:00 p. m. del tiempo del centro de México.

: 8:00 p. m. del tiempo del centro de México. Estadio : State Farm Stadium.

: State Farm Stadium. Ciudad: Glendale, Arizona, Estados Unidos.

Las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre en un partido que concentra la atención de los aficionados al fútbol norteamericano, con el objetivo de medir fuerzas en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas de la región. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. del tiempo del centro de México (10:00 p. m. ET y 7:00 p. m. PT) y podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de Canal 5, TUDN y TV Azteca 7 en territorio mexicano, mientras que Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura para el público hispano de Estados Unidos. En otros mercados, los aficionados podrán consultar las opciones de Claro Sports y Paramount Plus, según la disponibilidad de sus derechos de transmisión. La expectativa también gira en torno a las figuras de ambos equipos y al recuerdo de grandes estrellas como Lionel Messi, aunque el argentino no forma parte de este enfrentamiento. Quienes buscan ver México vs. Estados Unidos GRATIS deberán comprobar las señales de televisión abierta habilitadas en su país y las alternativas legales de acceso digital. (VIDEO DE X:@@miseleccionmx)