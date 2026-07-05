La Tri tiene una cita con la historia. La Selección de México encara este domingo uno de los partidos más importantes en la era contra Inglaterra, programado para el 5 de julio a las 18:00 horas (CDMX), en el Estadio Azteca, Ciudad de México. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, además de la cobertura digital de Azteca Deportes, que ofrecerá la señal online para seguir todas las incidencias del encuentro.

TV Azteca transmite el partido México vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por señal abierta y streaming online este 5 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestió Mix) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Inglaterra correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 . Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal mediante tu operador de televisión de paga.

Medio / plataforma Detalle puntual Cómo verlo el domingo 5 de julio Señal abierta TDT Azteca 7 / Canal 7 (7.1 en varias ciudades) Sintonizar el canal 7 de TV abierta en tu televisor. TV de paga (referencia MX) Azteca 7: Izzi 107 SD / 807 HD; SKY 107 / 1107 HD; Dish 107; Megacable 107; Totalplay 7 / 107 HD. Ir al dial asignado a Azteca 7 según tu operador de cable o satélite. Web Azteca Deportes Sitio oficial aztecadeportes.com con señal de Azteca 7 EN VIVO. Entrar a aztecadeportes.com y elegir el México vs. Inglaterra. Web Azteca 7 Página oficial de Azteca 7 con transmisión del Mundial 2026. Acceder a la sección de Mundial / en vivo de Azteca 7. App Azteca Deportes App oficial de TV Azteca Deportes con el partido EN VIVO y GRATIS. Descargar/abrir la app, iniciar sesión si aplica y seleccionar el juego. App TV Azteca En Vivo Aplicación TV Azteca En Vivo con la señal de Azteca 7. Abrir la app y entrar al canal Azteca 7 en directo.

Canales de Azteca 7 en México

Operador Canal Dish 107 SD y 607 HD SKY 107 SD y 1107 HD Megacable 107 SD y 1207 HD Izzi 107 SD y 807 HD

Por señal abierta en México, el partido se verá gratis por Azteca 7 (Canal 7 / 7.1 en TDT) y también en los diales habituales de Azteca 7 en TV de paga como Izzi, SKY, Dish, Megacable y Totalplay.

En streaming, la transmisión oficial y gratuita estará disponible en el sitio web de Azteca Deportes, la página de Azteca 7 y las apps Azteca Deportes y TV Azteca En Vivo, todas con la señal en directo del México vs. Inglaterra.

¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

Para ver el partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar con acceso a internet.

La plataforma contará con cobertura especial del encuentro, incluyendo previa, alineaciones confirmadas, estadísticas y seguimiento minuto a minuto.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Partido México vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final TV en México TV Azteca 7 Streaming Azteca Deportes Horario 18:00 horas del Centro de México Hora ET 20:00 horas Hora PT 17:00 p.m. Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México, México

México está haciendo historia. De cuatro partidos disputados, ha conseguido cuatro triunfo, todas con total claridad. El equipo de Javier Aguirre tendrá su prueba más exigente cuando juegue contra Inglaterra el domingo 5 de julio por el pase a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. En México, el encuentro podrá seguirse EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, así como mediante la transmisión digital de Azteca Deportes para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.