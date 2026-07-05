TV Azteca (Canal 7) televisa el partido México vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO por señal abierta y online los octavos de final de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México. (Foto: Composición Mag)
TV Azteca (Canal 7) televisa el partido México vs. Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO por señal abierta y online los octavos de final de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Tri tiene una cita con la historia. La Selección de México encara este domingo uno de los partidos más importantes en la era contra Inglaterra, programado para el 5 de julio a las 18:00 horas (CDMX), en el Estadio Azteca, Ciudad de México. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, además de la cobertura digital de Azteca Deportes, que ofrecerá la señal online para seguir todas las incidencias del encuentro.

TV Azteca transmite el partido México vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por señal abierta y streaming online este 5 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestió Mix)
TV Azteca transmite el partido México vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por señal abierta y streaming online este 5 de julio por octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestió Mix)
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¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Inglaterra correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal mediante tu operador de televisión de paga.

Medio / plataformaDetalle puntualCómo verlo el domingo 5 de julio
Señal abierta TDTAzteca 7 / Canal 7 (7.1 en varias ciudades) Sintonizar el canal 7 de TV abierta en tu televisor.
TV de paga (referencia MX)Azteca 7: Izzi 107 SD / 807 HD; SKY 107 / 1107 HD; Dish 107; Megacable 107; Totalplay 7 / 107 HD.Ir al dial asignado a Azteca 7 según tu operador de cable o satélite.
Web Azteca DeportesSitio oficial aztecadeportes.com con señal de Azteca 7 EN VIVO.Entrar a aztecadeportes.com y elegir el México vs. Inglaterra.
Web Azteca 7Página oficial de Azteca 7 con transmisión del Mundial 2026.Acceder a la sección de Mundial / en vivo de Azteca 7.
App Azteca DeportesApp oficial de TV Azteca Deportes con el partido EN VIVO y GRATIS.Descargar/abrir la app, iniciar sesión si aplica y seleccionar el juego.
App TV Azteca En VivoAplicación TV Azteca En Vivo con la señal de Azteca 7.Abrir la app y entrar al canal Azteca 7 en directo.

Canales de Azteca 7 en México

OperadorCanal
Dish107 SD y 607 HD
SKY107 SD y 1107 HD
Megacable107 SD y 1207 HD
Izzi107 SD y 807 HD
  • Por señal abierta en México, el partido se verá gratis por Azteca 7 (Canal 7 / 7.1 en TDT) y también en los diales habituales de Azteca 7 en TV de paga como Izzi, SKY, Dish, Megacable y Totalplay.
  • En streaming, la transmisión oficial y gratuita estará disponible en el sitio web de Azteca Deportes, la página de Azteca 7 y las apps Azteca Deportes y TV Azteca En Vivo, todas con la señal en directo del México vs. Inglaterra.

¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

Para ver el partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar con acceso a internet.

La plataforma contará con cobertura especial del encuentro, incluyendo previa, alineaciones confirmadas, estadísticas y seguimiento minuto a minuto.

Compatible con:

  • PC
  • Teléfonos móviles
  • Smart TV
  • Tablets
  • Android TV
  • iPhone y iPad

Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Austria por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaDomingo 5 de julio de 2026
PartidoMéxico vs. Inglaterra
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final
TV en MéxicoTV Azteca 7
StreamingAzteca Deportes
Horario18:00 horas del Centro de México
Hora ET20:00 horas
Hora PT17:00 p.m.
EstadioEstadio Azteca
CiudadCiudad de México, México

México está haciendo historia. De cuatro partidos disputados, ha conseguido cuatro triunfo, todas con total claridad. El equipo de Javier Aguirre tendrá su prueba más exigente cuando juegue contra Inglaterra el domingo 5 de julio por el pase a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. En México, el encuentro podrá seguirse EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, así como mediante la transmisión digital de Azteca Deportes para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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