Argentina con Messi enfrentará a Inglaterra hoy miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio de Atlanta), Georgia, Estados Unidos, a las 13:00 horas (horario mexicano) . El ganador de este compromiso se enfrentará a España en la gran final de la Copa del Mundo. La Albiceleste llegó a instancias finales tras dejar el corazón en la cancha y demostrar que no necesita jugar bien para sacar adelante el resultado.

Messi se convirtió en el líder y goleador de Argentina. El 10 tiene la oportunidad de hacer más grande su legado en un duelo histórico. Además, Leo tiene la oportunidad de sacar ventaja a Mbappé en la disputa por la Bota de Oro del Mundial.

Inglaterra llegó al Mundial sin sus grandes estrellas, pero con un grupo que entiende a la perfección la idea de Thomas Tuchel. Jude Bellingham es la gran figura del equipo y Harry Kane el delantero que aparece en el momento preciso para anotar.

¿Quieres ver este compromiso? En México, la transmisión estará a cargo de Azteca Siete (Canal 7), además de los principales sistemas de televisión de paga. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través del portal web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

Señal de TyC Sports EN VIVO para seguir el partido de Argentina vs. Inglaterra en directo, hoy miércoles 15 de julio, por la semifinal del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.

Canales de Azteca 7 en México

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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre Argentina vs. Inglaterra correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android y iPhone.

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Argentina vs. Inglaterra por Mundial 2026: fecha, horarios, canales de TV y árbitro

Fecha: Miércoles 15 de julio de 2026

Partido: Argentina vs. Inglaterra

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Semifinal

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: TV Azteca Deportes

Horario: 1:00 p.m. (México)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Estadio de Atlanta)

Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos.