El Estadio Azteca será el escenario del partido inaugural entre la selección de México, dirigida por Javier Aguirre, y Sudáfrica, conocida como los “Bafana Bafana”. El encuentro se disputará este jueves 11 de junio a las 13:00 horas (CDMX) y despierta gran expectativa por tratarse de un duelo con historia y contexto internacional. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo y en directo por la señal oficial de TV Azteca 7, por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Conoce qué canales de TV y dónde ver streaming online el partido inaugural entre México vs. Sudáfrica EN VIVO el 11 de junio por la primera fecha del grupo A del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido inaugural entre México-Sudáfrica EN VIVO por la Fecha 1 de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Azteca.. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Transmisión de TV Azteca 7: México vs. Sudáfrica - Mundial 2026

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México vs. Sudáfrica se transmitirá el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) desde el Estadio Azteca. TV Azteca confirmó que este encuentro será uno de los 30 partidos que transmitirá de forma gratuita por televisión abierta.

Cobertura Nacional de TV Azteca 7

TV Azteca 7 transmite en señal abierta para todo el territorio mexicano mediante estaciones repetidoras de forma continua las 24 horas. El canal está disponible también a través de sistemas de cable y televisión satelital como SKY México y Dish México.

México vs Sudafrica chocan en la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de México)

Canales Virtuales por Región

La mayoría de las regiones de México pueden sintonizar TV Azteca 7 en el canal virtual 7.1. Sin embargo, existen tres excepciones importantes en la zona fronteriza:

Mexicali, Baja California : Canal virtual 20.1

: Canal virtual 20.1 Ciudad Juárez, Chihuahua : Canal virtual 20.1

: Canal virtual 20.1 Tijuana, Baja California: Canal virtual 21.1

Ciudad de México CDMX y área metropolitana 7.1 Jalisco Guadalajara y área metropolitana 7.1 Nuevo León Monterrey y área metropolitana 7.1 Baja California Tijuana 21.1 Baja California Mexicali 20.1 Chihuahua Ciudad Juárez 20.1 Quintana Roo Cancún 7.1 Quintana Roo Chetumal 7.1 Veracruz Veracruz 7.1 Puebla Puebla 7.1 Guanajuato León 7.1 Coahuila Torreón 7.1 Sinaloa Culiacán 7.1 Sonora Hermosillo 7.1 Yucatán Mérida 7.1

Horario, TV y cómo ver en vivo América vs. Cruz Azul por el Clausura 2026

Fecha : Jueves, 11 de abril de 2026

: Jueves, 11 de abril de 2026 Partido : México vs. Sudáfrica por la fecha 1 del Mundial 2026

: México vs. Sudáfrica por la fecha 1 del Mundial 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 14:00 horas del Tiempo de Centro de México

: 14:00 horas del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Azteca

México y Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio por la Jornada 1 del Grupo A desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, TV Pública, Canal 9 (Nuev9), ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @miseleccionmx)