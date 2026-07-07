Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Albiceleste va por nuevo triunfo que lo acerque a la cuarta estrella para su escudo en este . Este martes 7 de julio, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), será el escenario del duelo por los octavos de final, con transmisión de TV Pública en señal abierta para todo el territorio argentino desde las 13:00 horas. Con Lionel Messi a la cabeza, siendo además uno de los tres máximos goleadores del torneo, el equipo de Scaloni quiere demostrar todo su poderío y chocará ante una de las revelaciones del campeonato que se lleva a cabo en Norteamérica.

Dónde y a qué hora ver el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO HOY 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial en el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)
Dónde y a qué hora ver el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO HOY 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial en el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Egipto EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

  • Cont.ar
  • DGO
  • Flow
  • Telecentro Play
  • mitelefe
  • TyC Sports Play
  • Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina vs. Egipto por la ronda de 8avos de final del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

  • Canal 7 de VHF
  • Canal 7 HD de Movistar TV
  • Canal 8 HD de Telecentro
  • Canal 12 SD de Antina
  • Canal 11 SD de Claro TV
  • Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow
  • Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV
  • Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal
  • Canales 30 HD y 644 HD de Dibox
  • Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Egipto?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

  • Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.
  • Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil.
  • Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.
  • Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.
  • Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Austria.
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

Argentina vs. Egipto por Mundial 2026: cuándo juega, en qué estadio, horarios y canales

Partido Argentina vs. EgiptoInformación
FechaViernes 3 de julio
EstadioHard Rock Stadium
CiudadMiami, Florida, Estados Unidos
Hora7:00 p.m. (Buenos Aires)
CanalTV Pública
TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, ESPN, DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Egipto por TV y Online | Mundial de Fútbol | VIDEO
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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