Argentina se enfrenta a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 en Kansas City este sábado 11 de julio. El duelo arranca a las 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER) y 19:00 (MEX) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos . El equipo de Scaloni ha pasado apuros para llegar a esta instancia, pero la experiencia de sus jugadores, con Lionel Messi, han logrado objetivos positivos en el proceso.

¿Quieres ver el partido Argentina vs. Egipto desde tu teléfono celular, PC, tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores. Si prefieres seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

Conoce qué canal de TV y dónde ver online el partido Argentina vs. Suiza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión en vivo, online y gratis del partido entre Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Suiza EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Suiza?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Jordania.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Suiza Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Hora Argentina 22:00 Hora Estados Unidos 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 7 p.m. MT / 6 p.m. PT Estadio Arrowhead Stadium Ciudad kansas City Instancia / Competición Cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Canales de TV TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Streaming Online Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+

Argentina buscará ser parte de los cuatro mejores del mundo, de la mano de Scaloni y Lionel Messi. Luego de pasar muchas complicaciones, el vigente campeón del mundo sabe que las exigencias son mayores, más aún cuando tendrá al frente a Suiza, que viene de vencer agónicamente a Colombia por tanda de penales.