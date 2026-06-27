La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 entra en su momento decisivo y Argentina tendrá una nueva cita este sábado 27 de junio frente a Jordania por la Jornada 3 del Grupo J. El duelo se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde las 23:00 horas de Buenos Aires (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) , con la selección sudamericana buscando confirmar su candidatura al título antes del inicio de los cruces directos.

La expectativa gira en torno a Lionel Messi, quien volverá a comandar a la Albiceleste en un escenario mundialista. El capitán argentino llega acompañado por una plantilla repleta de figuras que ha respondido con autoridad en las primeras presentaciones del torneo. Del otro lado, Jordania intentará dar la sorpresa ante uno de los equipos más poderosos de la competencia y cerrar su participación con una actuación histórica.

¿Quieres ver el partido de la Albiceleste en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público argentino estará a cargo del Canal 7 de TV Pública en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos los números que debes marcar para poder el Argentina vs. Jordania en vivo y gratis por el Mundial 2026.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión en vivo, online y gratis del partido entre Argentina y Jordania por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Jordania EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Jordania?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Jordania.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Lionel Messi buscará cerrar la fase de grupos con otra actuación decisiva

Más allá de la clasificación a los dieciseisavos de final, el encuentro representa una nueva oportunidad para que Lionel Messi continúe ampliando sus registros históricos en las Copas del Mundo. El capitán argentino sigue siendo la gran referencia futbolística del equipo de Lionel Scaloni y buscará liderar una nueva victoria de la Albiceleste en el AT&T Stadium.

Argentina intentará terminar la fase de grupos con puntaje ideal y llegar en las mejores condiciones posibles a las rondas eliminatorias, mientras que Jordania buscará despedirse del torneo dejando una actuación memorable frente al vigente campeón mundial.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Jordania Fecha Sábado 27 de junio de 2026 Hora Argentina 23:00 Hora Estados Unidos 10 p.m. ET / 9 p.m. CT / 8 p.m. MT / 7 p.m. PT Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas Competición Jornada 3 del Grupo J Canales de TV TV Pública (Canal 7)TelefeTyC SportsDIRECTV Sports Argentina Streaming Online DGOFlowTelecentro PlaymitelefeTyC Sports PlayDisney+ PremiumParamount+

Argentina intentará cerrar la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 con una nueva victoria y reafirmar su condición de candidata al título. Con Lionel Messi liderando a una generación que combina experiencia y talento, la Albiceleste buscará ofrecer otro espectáculo ante Jordania en uno de los últimos compromisos antes del inicio de la fase eliminatoria.