Comienza la defensa del título. La selección argentina de Lionel Messi se presenta este martes 16 de junio en la Copa Mundial FIFA 2026 con el desafío de revalidar la corona conquistada en Qatar. Desde las 22:00 horas de Buenos Aires (9 p.m. ET / 6 p.m. PT en Estados Unidos) , la Albiceleste enfrentará a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City por la fecha inaugural del Grupo J.

Para los hinchas argentinos que no quieren perderse el estreno mundialista, la transmisión estará disponible a través de TV Pública tanto en señal abierta como mediante los distintos cableoperadores del país. En plataformas digitales, el encuentro también podrá seguirse por Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

Argentina aterriza en suelo estadounidense con credenciales difíciles de discutir. El equipo de Lionel Scaloni llega como campeón vigente del mundo, reciente ganador de la Copa América 2024, líder de las Eliminatorias Sudamericanas y dueño del primer puesto en el ranking FIFA. Una continuidad de resultados que refleja la consolidación de una generación que sigue compitiendo al máximo nivel.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible por señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias de Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina y Argelia por la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver Televisión Pública (Canal 7), Argentina vs. Argelia en vivo y online por Internet?

Para acceder al contenido online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública para seguir el partido entre Argentina y Argelia EN VIVO, GRATIS y ONLINE desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV. También puedes acceder mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (Canal 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Argelia hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Cómo mirar TV Pública (Canal 7) ONLINE, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 en los Estados Unidos?

Si quieres ver TV Pública de Argentina en Estados Unidos y otros países del mundo, necesitarás adquirir una VPN de tu preferencia. Esta es una opción segura para acceder a los contenidos disponibles para territorio argentino.

Contrata una VPN confiable que disponga de servidores en Argentina. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, Tablet, PC o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Accede al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar para seguir la transmisión del partido.

¿Qué canales de la televisión argentina puedo ver en Estados Unidos con una VPN?

Los principales canales argentinos que pueden visualizarse mediante una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

Canal 7 (TV Pública)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Partido: Argentina vs. Argelia

Argentina vs. Argelia Horario: 22:00 (Buenos Aires); 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 7 p.m. MT / 6 p.m. PT

22:00 (Buenos Aires); 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 7 p.m. MT / 6 p.m. PT Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 TV: TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina

TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina Streaming: DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+

DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+ Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos Competición: Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026