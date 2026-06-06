Texas recibirá una nueva presentación de la Selección Argentina este sábado 6 de junio, cuando la Albiceleste enfrente a Honduras en el Kyle Field de College Station en uno de sus últimos compromisos de preparación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Buenos Aires (8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos) y podrá seguirse EN VIVO por TV Pública y distintas plataformas de streaming.

Con Lionel Messi nuevamente como principal referencia futbolística, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechará el amistoso para seguir ajustando detalles antes del debut mundialista. La base campeona del mundo mantiene nombres de peso como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, futbolistas que volverán a asumir un rol determinante en la búsqueda de otro gran torneo para la Albiceleste.

Honduras llegará a College Station con el desafío de medirse frente al vigente campeón mundial en un escenario poco habitual para el fútbol internacional. El partido forma parte del programa Road to 26, una serie de encuentros organizados en Estados Unidos como preparación para la Copa del Mundo que comenzará días después. Argentina compartirá el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Si quieres saber dónde ver Argentina vs. Honduras en vivo por TV Pública, qué canal transmite este amistoso y cómo seguir la cobertura por televisión o streaming online tanto en Argentina como en Estados Unidos, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR: Argentina vs. Honduras

📅 Fecha: sábado 6 de junio de 2026

🕘 Hora: 21:00 de Buenos Aires

📺 TV: TV Pública

💻 Streaming: TV Pública Online y plataformas compatibles

🏟️ Estadio: Kyle Field

📍 Ciudad: College Station, Texas

⚽ Contexto: uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Honduras por amistoso internacional?

TV Pública transmitirá en directo el amistoso entre Argentina y Honduras para todo el territorio argentino. La señal estará disponible tanto en televisión abierta como en los principales cableoperadores y plataformas de televisión paga del país.

Canales para ver TV Pública en Argentina

DirecTV — Canal 121

Inter Satelital — Canal 704

Cablevideo Digital Argentina — Canal 11

Megacable Argentina — Canal 11

Super Canal — Canal 790

Tuves HD — Canal 704

Video Cable Continental — Canal 42

Flow — Canal 11 SD y Canal 111 HD

Telecentro — Canal 8 HD

De esta manera, los aficionados podrán seguir la presentación de la selección argentina desde televisores Smart TV, decodificadores HD y servicios tradicionales de televisión por suscripción.

¿Cómo ver TV Pública Online EN DIRECTO, Argentina vs. Honduras por streaming?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión oficial.

Opciones para ver Argentina vs. Honduras online

Sitio web oficial de TV Pública

Flow

Flow App

DirecTV GO (según disponibilidad)

Navegadores web compatibles

Smart TV conectados a Internet

¿En qué dispositivos puedo ver TV Pública Online?

Computadoras

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

Android

iPhone

Tablets

Android

iPad

Smart TV y dispositivos compatibles

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Chromecast

Apple TV

Roku TV

Amazon Fire TV Stick

Horarios de Argentina vs. Honduras por países

País Hora Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Brasil 21:00 Chile 20:00 Paraguay 20:00 Bolivia 20:00 Venezuela 20:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Perú 19:00 Panamá 20:00 México 18:00 Guatemala 18:00 Honduras 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Costa Rica 18:00 República Dominicana 20:00 Estados Unidos (ET) 20:00 Estados Unidos (PT) 17:00 España 02:00 del domingo 7

Argentina continúa su puesta a punto rumbo al Mundial

Aunque el resultado tendrá una importancia secundaria, el cuerpo técnico argentino considera este compromiso como una prueba relevante antes del debut mundialista. Scaloni busca que el equipo llegue con ritmo competitivo y automatismos consolidados para afrontar una fase de grupos que exigirá máxima concentración desde el primer encuentro.

La presencia de Messi añade un atractivo especial a una noche que promete una importante asistencia de aficionados argentinos en Texas. El amistoso también tendrá un componente histórico: Kyle Field podría convertirse en el estadio más grande en el que el capitán argentino haya jugado a lo largo de su carrera profesional.

¿Dónde se juega Argentina vs. Honduras?

El amistoso internacional se disputará en el Kyle Field, histórico estadio de Texas A&M University y uno de los recintos deportivos con mayor capacidad de Estados Unidos. El escenario forma parte de la serie internacional Road to 26 organizada en la antesala de la Copa Mundial.

📍 Dirección

756 Houston Street, College Station, Texas 77843, Estados Unidos.

Datos del Kyle Field

Información Detalle Estadio Kyle Field Ciudad College Station Estado Texas Capacidad Más de 102,000 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1927 Universidad Texas A&M

🚗 ¿Cómo llegar al Kyle Field?

Los asistentes podrán acceder al estadio mediante diferentes alternativas de transporte y movilidad disponibles dentro del campus universitario y la ciudad de College Station.

Opciones recomendadas

Uber

Lyft

Taxi

Texas A&M Transportation Services

Estacionamientos oficiales del campus

Shuttle buses habilitados para eventos

Aeropuertos cercanos

Aeropuerto Distancia aproximada Easterwood Airport (CLL) 5 km George Bush Intercontinental Airport (Houston) 150 km

🌤 Clima previsto para el partido

Las previsiones meteorológicas para la noche del sábado en College Station anticipan temperaturas cercanas a los 30 °C, ambiente cálido y condiciones típicas del inicio del verano texano. Se recomienda a los asistentes mantenerse hidratados y considerar las altas temperaturas previas al inicio del encuentro.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Honduras por amistoso al Mundial 2026

Dato Información Partido Argentina vs. Honduras Competición Amistoso internacional Fecha Sábado 6 de junio de 2026 Hora 21:00 (Argentina) TV TV Pública Streaming TV Pública Online Estadio Kyle Field Ciudad College Station, Texas

Argentina afrontará uno de sus últimos ensayos antes de comenzar la defensa de la corona mundial. Con Messi nuevamente como estandarte y una base consolidada que ilusiona a millones de aficionados, la Albiceleste buscará seguir acumulando buenas sensaciones frente a un rival que intentará aprovechar la ocasión para medirse con el campeón vigente del fútbol mundial.

FAQ: Argentina vs. Honduras

¿Dónde ver Argentina vs. Honduras EN VIVO?

El partido será transmitido por TV Pública y también podrá seguirse mediante TV Pública Online y plataformas digitales compatibles.

¿A qué hora juega Argentina hoy?

La Albiceleste enfrentará a Honduras desde las 21:00 horas de Buenos Aires.

¿Jugará Lionel Messi?

Salvo cambios de último momento en la planificación de Lionel Scaloni, Messi forma parte de la convocatoria para este amistoso internacional.

¿Dónde se disputa el encuentro?

El partido se jugará en el Kyle Field de College Station, Texas.

¿Cuál es la capacidad del estadio?

Kyle Field tiene capacidad para más de 102 mil espectadores y es uno de los estadios universitarios más grandes de Estados Unidos.