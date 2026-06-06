Texas recibirá una nueva presentación de la Selección Argentina este sábado 6 de junio, cuando la Albiceleste enfrente a Honduras en el Kyle Field de College Station en uno de sus últimos compromisos de preparación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas de Buenos Aires (8:00 p.m. ET y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos) y podrá seguirse EN VIVO por TV Pública y distintas plataformas de streaming.
Con Lionel Messi nuevamente como principal referencia futbolística, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechará el amistoso para seguir ajustando detalles antes del debut mundialista. La base campeona del mundo mantiene nombres de peso como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, futbolistas que volverán a asumir un rol determinante en la búsqueda de otro gran torneo para la Albiceleste.
Honduras llegará a College Station con el desafío de medirse frente al vigente campeón mundial en un escenario poco habitual para el fútbol internacional. El partido forma parte del programa Road to 26, una serie de encuentros organizados en Estados Unidos como preparación para la Copa del Mundo que comenzará días después. Argentina compartirá el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Si quieres saber dónde ver Argentina vs. Honduras en vivo por TV Pública, qué canal transmite este amistoso y cómo seguir la cobertura por televisión o streaming online tanto en Argentina como en Estados Unidos, aquí encontrarás toda la información actualizada.
TL;DR: Argentina vs. Honduras
- 📅 Fecha: sábado 6 de junio de 2026
- 🕘 Hora: 21:00 de Buenos Aires
- 📺 TV: TV Pública
- 💻 Streaming: TV Pública Online y plataformas compatibles
- 🏟️ Estadio: Kyle Field
- 📍 Ciudad: College Station, Texas
- ⚽ Contexto: uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026
¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Honduras por amistoso internacional?
TV Pública transmitirá en directo el amistoso entre Argentina y Honduras para todo el territorio argentino. La señal estará disponible tanto en televisión abierta como en los principales cableoperadores y plataformas de televisión paga del país.
Canales para ver TV Pública en Argentina
- DirecTV — Canal 121
- Inter Satelital — Canal 704
- Cablevideo Digital Argentina — Canal 11
- Megacable Argentina — Canal 11
- Super Canal — Canal 790
- Tuves HD — Canal 704
- Video Cable Continental — Canal 42
- Flow — Canal 11 SD y Canal 111 HD
- Telecentro — Canal 8 HD
De esta manera, los aficionados podrán seguir la presentación de la selección argentina desde televisores Smart TV, decodificadores HD y servicios tradicionales de televisión por suscripción.
¿Cómo ver TV Pública Online EN DIRECTO, Argentina vs. Honduras por streaming?
Los aficionados que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo mediante las plataformas digitales habilitadas para la transmisión oficial.
Opciones para ver Argentina vs. Honduras online
- Sitio web oficial de TV Pública
- Flow
- Flow App
- DirecTV GO (según disponibilidad)
- Navegadores web compatibles
- Smart TV conectados a Internet
¿En qué dispositivos puedo ver TV Pública Online?
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y dispositivos compatibles
- Android TV
- Google TV
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Chromecast
- Apple TV
- Roku TV
- Amazon Fire TV Stick
Horarios de Argentina vs. Honduras por países
|País
|Hora
|Argentina
|21:00
|Uruguay
|21:00
|Brasil
|21:00
|Chile
|20:00
|Paraguay
|20:00
|Bolivia
|20:00
|Venezuela
|20:00
|Colombia
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Perú
|19:00
|Panamá
|20:00
|México
|18:00
|Guatemala
|18:00
|Honduras
|18:00
|El Salvador
|18:00
|Nicaragua
|18:00
|Costa Rica
|18:00
|República Dominicana
|20:00
|Estados Unidos (ET)
|20:00
|Estados Unidos (PT)
|17:00
|España
|02:00 del domingo 7
Argentina continúa su puesta a punto rumbo al Mundial
Aunque el resultado tendrá una importancia secundaria, el cuerpo técnico argentino considera este compromiso como una prueba relevante antes del debut mundialista. Scaloni busca que el equipo llegue con ritmo competitivo y automatismos consolidados para afrontar una fase de grupos que exigirá máxima concentración desde el primer encuentro.
La presencia de Messi añade un atractivo especial a una noche que promete una importante asistencia de aficionados argentinos en Texas. El amistoso también tendrá un componente histórico: Kyle Field podría convertirse en el estadio más grande en el que el capitán argentino haya jugado a lo largo de su carrera profesional.
¿Dónde se juega Argentina vs. Honduras?
El amistoso internacional se disputará en el Kyle Field, histórico estadio de Texas A&M University y uno de los recintos deportivos con mayor capacidad de Estados Unidos. El escenario forma parte de la serie internacional Road to 26 organizada en la antesala de la Copa Mundial.
📍 Dirección
756 Houston Street, College Station, Texas 77843, Estados Unidos.
Datos del Kyle Field
|Información
|Detalle
|Estadio
|Kyle Field
|Ciudad
|College Station
|Estado
|Texas
|Capacidad
|Más de 102,000 espectadores
|Superficie
|Césped natural
|Inauguración
|1927
|Universidad
|Texas A&M
🚗 ¿Cómo llegar al Kyle Field?
Los asistentes podrán acceder al estadio mediante diferentes alternativas de transporte y movilidad disponibles dentro del campus universitario y la ciudad de College Station.
Opciones recomendadas
- Uber
- Lyft
- Taxi
- Texas A&M Transportation Services
- Estacionamientos oficiales del campus
- Shuttle buses habilitados para eventos
Aeropuertos cercanos
|Aeropuerto
|Distancia aproximada
|Easterwood Airport (CLL)
|5 km
|George Bush Intercontinental Airport (Houston)
|150 km
🌤 Clima previsto para el partido
Las previsiones meteorológicas para la noche del sábado en College Station anticipan temperaturas cercanas a los 30 °C, ambiente cálido y condiciones típicas del inicio del verano texano. Se recomienda a los asistentes mantenerse hidratados y considerar las altas temperaturas previas al inicio del encuentro.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. Honduras por amistoso al Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Argentina vs. Honduras
|Competición
|Amistoso internacional
|Fecha
|Sábado 6 de junio de 2026
|Hora
|21:00 (Argentina)
|TV
|TV Pública
|Streaming
|TV Pública Online
|Estadio
|Kyle Field
|Ciudad
|College Station, Texas
Argentina afrontará uno de sus últimos ensayos antes de comenzar la defensa de la corona mundial. Con Messi nuevamente como estandarte y una base consolidada que ilusiona a millones de aficionados, la Albiceleste buscará seguir acumulando buenas sensaciones frente a un rival que intentará aprovechar la ocasión para medirse con el campeón vigente del fútbol mundial.
FAQ: Argentina vs. Honduras
¿Dónde ver Argentina vs. Honduras EN VIVO?
El partido será transmitido por TV Pública y también podrá seguirse mediante TV Pública Online y plataformas digitales compatibles.
¿A qué hora juega Argentina hoy?
La Albiceleste enfrentará a Honduras desde las 21:00 horas de Buenos Aires.
¿Jugará Lionel Messi?
Salvo cambios de último momento en la planificación de Lionel Scaloni, Messi forma parte de la convocatoria para este amistoso internacional.
¿Dónde se disputa el encuentro?
El partido se jugará en el Kyle Field de College Station, Texas.
¿Cuál es la capacidad del estadio?
Kyle Field tiene capacidad para más de 102 mil espectadores y es uno de los estadios universitarios más grandes de Estados Unidos.