Con el boleto a la siguiente ronda al alcance de la mano, Argentina afronta este domingo un exigente compromiso frente a Austria por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026. El duelo comenzará a las 14:00 horas de Buenos Aires (1 p.m. ET / 10 a.m. PT) en el AT&T Stadium de Arlington y podrá verse por TV Pública (Canal 7) en señal abierta para todo el territorio argentino. Asimismo, los usuarios que prefieran seguir la cobertura online tendrán acceso mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

La Albiceleste llega en un gran momento después de imponerse a Argelia en su estreno mundialista, resultado que reforzó las sensaciones positivas alrededor de un plantel que mantiene gran parte de la estructura campeona en Qatar 2022. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el equipo combina experiencia, equilibrio y talento en todas sus líneas.

Austria, sin embargo, representa una prueba mucho más exigente. La selección centroeuropea atraviesa una etapa de crecimiento desde la llegada de Ralf Rangnick y debutó con una convincente victoria sobre Jordania. Con referentes como Alaba, Sabitzer, Laimer y Arnautovic, los austríacos buscarán frenar a Messi y complicar los planes de una Argentina que quiere seguir avanzando con paso firme en Estados Unidos.

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Austria por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina y Austria por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Austria EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Dónde ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Austria?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde EE.UU.

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina. Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Austria.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos disponibles utilizando una VPN con servidor en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Lionel Messi busca hacer historia ante Austria

Además del boleto a los dieciseisavos de final, el encuentro puede convertirse en otra jornada histórica para Lionel Messi. El capitán argentino comparte actualmente con Miroslav Klose el récord de máximo goleador de los Mundiales con 16 tantos y también la marca de más victorias en la historia de la competición con 16 triunfos.

Un gol y una victoria frente a Austria le permitirían adueñarse en solitario de ambos registros y seguir ampliando una carrera que ya figura entre las más exitosas de todos los tiempos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Austria Fecha Domingo 22 de junio de 2026 Hora Argentina 14:00 Hora Estados Unidos 1 p.m. ET / 12 p.m. CT / 11 a.m. MT / 10 a.m. PT Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas Competición Jornada 2 del Grupo J

Canales de TV

TV Pública (Canal 7)

Telefe

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

Streaming Online

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Paramount+

Argentina intentará asegurar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Austria buscará dar uno de los golpes más importantes de la fase de grupos. Con Messi persiguiendo nuevos récords y dos selecciones que llegan tras ganar en el debut, Arlington será escenario de uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha mundialista.