Argentina no brilló, pero ganó. Dejó el corazón en cada jugada y luchó hasta el final, incluso cuando el reloj se volvió su adversario. Por ello es imposible no ilusionarse con la cuarta estrella. La Albiceleste enfrentará a Inglaterra, de Jude Bellingham, hoy por la semifinal del Mundial 2026, en el Estadio Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El compromiso está pactado para empezar a las 16:00 horas (Buenos Aires).

Lionel Messi es el principal referente de Argentina. El líder, el jugador que asume la responsabilidad de conducir el ataque y anotar los goles. Es el goleador histórico de los Mundiales y está disputando con Mbappé la Bota de Oro de la Copa del Mundo.

Este compromiso tiene un peso histórico. Inglaterra es un equipo complicado. Jude Bellingham es su principal figura, pero el líder es Harry Kane. Saben jugar con la desesperación del rival y cuentan con una sólida defensa. Presionan alto, obligan a su rival de turno a equivocarse.

¿Quieres ver el partido de la Albiceleste desde tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial para los aficionados argentinos estará a cargo de TV Pública (Canal 7) en señal abierta y cableoperadores. Si prefieres seguir el encuentro por streaming, también podrás acceder mediante Flow, DGO, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium.

Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Inglaterra?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA:

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.

Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.

Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.

Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Austria. Uzbekistán

Argentina vs. Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026: hora, canales, dónde juegan y árbitro

Partido: Argentina vs. Inglaterra

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 (semifinal).

Fecha: Miércoles 15 de julio del 2026

Hora: 16:00 horas (en Argentina)

Estadio: Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Ciudad: Georgia, Estados Unidos:

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)