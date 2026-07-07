La Albiceleste va por nuevo triunfo que lo acerque a la cuarta estrella para su escudo en este Mundial de Fútbol 2026. Este martes 7 de julio, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), será el escenario del duelo Argentina vs. Egipto por los octavos de final, con transmisión de TV Pública en señal abierta para todo el territorio argentino desde las 13:00 hora s . Con Lionel Messi a la cabeza, siendo además uno de los tres máximos goleadores del torneo, el equipo de Scaloni quiere demostrar todo su poderío y chocará ante una de las revelaciones del campeonato que se lleva a cabo en Norteamérica.

Dónde y a qué hora ver el partido Argentina vs. Egipto EN VIVO HOY 7 de julio por octavos de final de la Copa Mundial en el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. Egipto EN VIVO y ONLINE por Internet?

Para acceder a la transmisión online debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de TV Pública. También puedes seguir el encuentro mediante las siguientes plataformas:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

mitelefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones están disponibles para teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y Fire TV Stick.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

TV Pública se encuentra disponible en señal abierta y gratuita dentro de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7. También puedes seguir la transmisión del partido entre Argentina vs. Egipto por la ronda de 8avos de final del Mundial 2026 a través de los principales cableoperadores del país.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Egipto?

Si resides en Estados Unidos y deseas acceder a la programación de TV Pública Argentina, puedes utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en territorio argentino.

Paso a paso para ver TV Pública desde USA

Contrata una VPN confiable con servidores en Argentina.

Descarga la aplicación en tu PC, Smart TV, Tablet o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Argentina.

Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.

Disfruta de la transmisión del partido entre Argentina y Austria.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Selección Argentina vs. Egipto por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

Argentina vs. Egipto por Mundial 2026: cuándo juega, en qué estadio, horarios y canales

Partido Argentina vs. Egipto Información Fecha Viernes 3 de julio Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami, Florida, Estados Unidos Hora 7:00 p.m. (Buenos Aires) Canal TV Pública

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)