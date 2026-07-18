TV Pública (Canal 7) transmite la final entre Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la final este 19 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
TV Pública (Canal 7) transmite la final entre Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la final este 19 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La mesa está servida para el partido más importante del planeta: Argentina enfrenta a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este domingo 19 de julio a partir de las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT en el MetLife Stadium de Nueva York. Los aficionados argentinos podrán seguir el compromiso de manera gratuita a través de TV Pública (Canal 7), que ofrecerá la cobertura completa de la semifinal en señal abierta para todo el país. Asimismo, la transmisión estará disponible en distintas plataformas digitales para quienes prefieran seguir el encuentro desde teléfonos móviles, computadoras, tablets o televisores inteligentes.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?

TV Pública transmitirá en directo y sin costo el partido entre Argentina vs. España correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa desde Nueva york, el relato completo del encuentro y el análisis posterior de una jornada decisiva para las aspiraciones de la Albiceleste.

La señal se encuentra disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de cable del país.

Canales de TV Pública para ver Argentina vs. España

  • Canal 7 de VHF
  • Canal 7 HD de Movistar TV
  • Canal 8 HD de Telecentro
  • Canal 12 SD de Antina
  • Canal 11 SD de Claro TV
  • Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow
  • Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV
  • Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal
  • Canales 30 HD y 644 HD de Dibox
  • Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

TV Pública puede verse gratis mediante la Televisión Digital Abierta (TDA) y a través de canales provinciales y repetidoras asociadas que retransmiten su programación en distintas regiones del país.

Canales de TV Pública por provincia en Argentina

ProvinciaCiudad principalCanal abierto
Buenos AiresBahía BlancaCanal 9
Buenos AiresMar del PlataCanal 8
Buenos AiresTrenque LauquenCanal 12
CatamarcaSan Fernando del Valle de CatamarcaTV Pública Catamarca
ChacoResistenciaChaco TV
ChubutRawsonCanal 7
ChubutPuerto Madryn / TrelewCanal 12
CórdobaCórdoba CapitalCanal 10
CórdobaCórdoba CapitalCanal 12
CorrientesCorrientes13 Max Televisión
Entre RíosParanáCanal 11
FormosaFormosaCanal 3 (Lapacho TV)
JujuySan Salvador de JujuyCanal 7
JujuySan Salvador de JujuyCanal 30
La PampaSanta RosaTVPP Canal 3
La RiojaLa RiojaCanal 9
La RiojaLa RiojaCanal 13
MendozaMendozaCanal 7 (Acequia)
MendozaMendozaCanal 9 (Televida)
MisionesPosadasCanal 12
NeuquénNeuquénCanal 7
Río NegroGeneral RocaCanal 10
Río NegroBarilocheCanal 6
SaltaSaltaCanal 11 (El Once)
San JuanSan JuanCanal 8
San JuanSan JuanCanal 13
San LuisSan LuisCanal 13
Santa CruzRío GallegosCanal 9
Santa CruzRío GallegosLU85 TV
Santa FeRosarioCanal 5
Santa FeSanta Fe CapitalCanal 13
Santiago del EsteroSantiago del EsteroCanal 7
Tierra del FuegoUshuaiaCanal 11
Tierra del FuegoRío GrandeCanal 13
TucumánSan Miguel de TucumánCanal 10
TucumánSan Miguel de TucumánCanal 8 (El Ocho)

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Argentina vs. España EN VIVO y ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el partido desde cualquier dispositivo conectado a internet podrán acceder a la señal online de TV Pública y a otros servicios que emitirán la semifinal.

Plataformas para ver Argentina vs. España online

  • Sitio web oficial de TV Pública
  • Canal oficial de TV Pública en YouTube
  • Cont.ar
  • DGO
  • Flow
  • Telecentro Play
  • mitelefe
  • TyC Sports Play
  • Disney+ Premium

Estas plataformas son compatibles con teléfonos Android, iPhone, iPad, tablets, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku, Fire TV Stick, computadoras Windows y Mac.

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Argentina vs. Inglaterra?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos pueden acceder a la programación digital de TV Pública mediante un servicio VPN con servidores ubicados en Argentina.

Paso a paso para ver TV Pública desde Estados Unidos

  1. Contrata una VPN con servidores en Argentina.
  2. Descarga la aplicación en tu dispositivo.
  3. Conéctate a una ubicación argentina.
  4. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar.
  5. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Fecha, hora, TV y dónde ver Argentina vs. España por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. España
FechaDomingo 19 de julio de 2026
Hora Argentina16:00
Hora Estados Unidos3 p.m. ET / 2 p.m. CT / 1 p.m. MT / 12 p.m. PT
EstadioMetLife Stadium
CiudadEast Rutherford, Nueva York
CompeticiónFinal de la Copa Mundial FIFA 2026
Canales de TVTV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina
Streaming OnlineCont.ar, DGO, Flow, Telecentro Play, mitelefe, TyC Sports Play y Disney+ Premium
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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