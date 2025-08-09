Se viene el primer partido de local de la temporada para el FC Barcelona. Este domingo 10 de agosto, se disputará el tradicional Trofeo Joan Gamper 2025, desde el Estadi Johan Cruyff, donde el Barça chocará ante el Como 1907 de la Serie A de Italia. El conjunto español de Hansi Flick está a solo una semana de su debut en LaLiga y quieren seguir afinándose con sus recientes fichajes como Marcus Rashford, el portero Joan García o el juvenil Roony Bardghiji de Suecia. Sigue la retrasnmisión del Barça vs. Como 1907 a partir de las 9:00 p.m. hora peninsular por la señal de TV3 de Cataluña .

Transmisión del partido FC Barcelona - Como 1907 en directo, este domingo 10 de agosto, por el Trofeo Joan Gamper 2025. (Foto: @FCBarcelona / @Como1907 / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Dónde ver TV3 EN DIRECTO, Barça - Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper 2025?

La señal TV3, ahora conocida como “3Cat”, se encuentra disponible en la región de Cataluña desde los cableoperadores de Movistar+, Vodafone, Yoigo TV, MásMóvil, Guuk TV, Telecable, Euskaltel, Mundo R, Racctel+ y Orange TV. De esta forma podrás seguir el juego entre el Barça y el Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper.

¿Cómo ver 3Cat EN DIRECTO por streaming en Smart TV, Tablet, PC o móvil?

Si se encuentra en el área geográfica de Cataluña, podrá sintonizar la señal TDT de 3Cat (TV3 y Catalunya Ràdio) desde su Smart TV, Tablet, PC o teléfono móvil descargando la app 3Cat (en algunos televisores le saldrá la app como TV3). Éstos se encuentran disponibles en las marcas Samsung, LG, Android TV, Amazon Fire TV y Apple TV.

En caso de que tu televisor no cuente con la app de 3Cat, tu otra opción sería conectando dispositivos especiales para puerto HDMI como Google Chromecast, Fire Stick TV de Amazon, Android TV, entre otros.

Barcelona vs. Como 1907: hora, TV y dónde ver Trofeo Joan Gamper 2025

Fecha: domingo 10 de agosto de 2025

domingo 10 de agosto de 2025 Lugar: Estadi Johan Cruyff

Estadi Johan Cruyff Canal TV: TV3 de Cataluña

TV3 de Cataluña Horario: 9:00 p.m. hora peninsular