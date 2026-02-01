El juego Charros de Jalisco (México Rojo) vs. Leones del Escogido (República Dominicana) en la Serie del Caribe 2026 es uno de los duelos más atractivos del arranque del torneo y enfrenta al anfitrión México Rojo contra el campeón dominicano. El duelo está programado para el domingo 1 de febrero de 2026 en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. Se trata del juego estelar de la jornada inaugural, en horario nocturno, pactado para las 19:30 hora local de Guadalajara (CDMX) en el Estadio Panamericano. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo y en directo por la señal oficial de TVC Deportes por televisión (señal abierta) y streaming online.

¿Dónde y cómo ver el juego Charros de Jalisco vs. Leones del Escogido?

Para ver el partido Charros de Jalisco vs. Leones del Escogido en vivo, sintoniza Deportes TVC en México. También podrás seguirlo en línea a través de TVC 2 Online, la plataforma de streaming de Deportes TVC. No olvides verificar la programación local para confirmar el horario exacto de la transmisión.

Deportes TVC está disponible en distintos sistemas de televisión de paga en México. Entre ellos:

Megacable: Canal 315

Total Play: Canal 575

Dish: Canal 348

Si prefieres seguir el partido en línea, Deportes TVC ofrece una opción de transmisión en vivo a través de TVC 2 Online, su plataforma digital. Para acceder, necesitarás una suscripción a Deportes TVC con un proveedor de TV de paga compatible y usar tus credenciales de acceso.

Guía de TVC Deportes en México por región (orientativa)

TVC Deportes es un canal de cable que se distribuye principalmente vía Megacable y otros sistemas; varios diales provienen de listados genéricos del canal (no todos segmentan por estado), por lo que la siguiente tabla debe usarse como referencia y siempre contrastarse con la guía electrónica del operador.

Región de México Ciudades / estados principales Sistema de TV típico Canal aproximado de TVC Deportes Comentario práctico para ver el juego Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit) Tijuana, Mexicali, Ensenada, La Paz, Los Cabos, Hermosillo, Obregón, Culiacán, Mazatlán, Tepic Megacable, Izzi, Totalplay, sistemas locales de cable Megacable: canal 315 reportado para TVC Deportes en listados recientes.

Otros sistemas: canal deportivo medio/alto (200–500) según parrilla local. Revisar guía de Megacable en el canal 315 alrededor de las 19:30 h (hora local ajustada) y buscar “Serie del Caribe Jalisco 2026 / Charros vs. Leones del Escogido”. Occidente (Jalisco, Colima, Michoacán) Guadalajara y zona metropolitana, Zapopan, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Manzanillo, Colima, Morelia, Uruapan Megacable (muy dominante en Jalisco), Izzi, Totalplay En Jalisco se promociona TVC Deportes vía Megacable; la referencia más citada es canal 315 para TVC Deportes. En Guadalajara/Zapopan, encender Megacable en el canal 315 (o el que marque “TVC Deportes”) este 1 de febrero desde las 19:15–19:30 h; será la señal anfitriona de la Serie del Caribe. Norte (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango) Monterrey, Saltillo, Torreón, Gómez Palacio, Ciudad Juárez, Chihuahua, Reynosa, Tampico Megacable, Izzi, SKY, sistemas regionales (RCG, Cablecom, etc.) Listas de frecuencias indican TVC Deportes en diales como: Dish 348, Megacable 307–315, Telecable 504, Cable Plus 74, RCG TV 4–6 según zona. Verificar en la guía del operador un canal etiquetado como “TVC Deportes”; si usas Megacable, probar primero canal 315; si usas Dish, buscar entre el rango 300–400 (referencia 348 en guías recientes). Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas) León, Irapuato, Celaya, Querétaro, San Juan del Río, Aguascalientes, SLP, Zacatecas Megacable, Izzi, Totalplay, Dish TVC Deportes aparece como canal deportivo de paga; Megacable lo ubica alrededor de 300–320 (315 referenciado), Dish en el entorno del 300. Entrar al menú de deportes y localizar TVC Deportes; dejarlo sintonizado el domingo desde unos minutos antes de la hora del primer lanzamiento. Centro (CDMX, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala) Ciudad de México, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Cuernavaca, Puebla capital, Pachuca Izzi, Megacable, Totalplay, SKY, Dish TVC Deportes está disponible en Izzi, Totalplay y Megacable, pero el número exacto varía por zona; en muchos paquetes se ubica en el bloque de deportes (200–300), con 315 como referencia estándar en Megacable. Usuarios de CDMX/Valle de México: abrir la sección deportes de la guía y localizar “TVC Deportes”; confirmar que la programación marque “Serie del Caribe 2026” el 1 de febrero a las 19:30 h (hora del centro). Golfo y sureste (Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo) Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche, Mérida, Cancún, Playa del Carmen Megacable, Izzi, Totalplay, sistemas locales TVC Deportes se integra en los paquetes de cable con numeración similar: rango 300–320, con Megacable 315 como referencia general. En Mérida/Cancún, buscar en la guía el canal “TVC Deportes” en el bloque de deportes; confirmar que aparezca el listing de Serie del Caribe en la noche del domingo 1 de febrero (ajustando una hora si el operador lo maneja con zona de CDMX). Pacífico sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas) Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula Megacable, Izzi, Totalplay, cableras locales La disponibilidad de TVC Deportes depende de si el operador está afiliado a PCTV; donde está presente, se ubica en el bloque medio-alto de deportes con numeración alineada al resto del país (alrededor del 300). Sugerencia operativa: ir al buscador de canales de tu decodificador y escribir “TVC”; una vez ubicado el canal, verificar la programación del domingo por la noche y dejarlo sintonizado desde antes del primer pitcheo.

A qué hora juega Charros de Jalisco vs. Leones del Escogido

México (CDMX, Guadalajara): 19:30.​

Perú, Colombia, Ecuador: 20:30.​

República Dominicana, Venezuela, Bolivia: 21:30.​

Chile, Argentina, Uruguay: 22:30.​

Estados Unidos Este (Miami, Nueva York): 20:30.

¿Cuánto cuesta Deportes TVC?

El acceso a Deportes TVC depende del proveedor de televisión de paga. En promedio, los paquetes de Megacable, Total Play y Dish, que incluyen Deportes TVC, tienen un costo mensual que varía entre $300 y $600 MXN, dependiendo de los servicios adicionales contratados.