¿Quieres mirar un buen partido de béisbol? Este martes 3 de febrero podrás hacerlo, ya que ese día se enfrentarán México Verde (Tomateros de Culiacán) vs. Panamá (Federales de Chiriqui) por la Serie del Caribe 2026. El escenario del vibrante encuentro, que arrancará a las 3:00 pm ET y 2:00 pm en CDMX, será el Estadio Charros / Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. Para que veas el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, tendrás que sintonizar la señal de TVC Deportes. En las siguientes líneas te explico cómo hacerlo.

Es fundamental que sepas que la Serie del Caribe 2026 es la 68va edición del prestigioso torneo internacional de béisbol, que consiste en 13 juegos en vivo disputados entre cuatro países (México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana) a lo largo de siete días en el Estadio Charros / Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

El México Verde vs. Panamá por la Serie del Caribe 2026 promete ser intenso de inicio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde y cómo ver el juego México Verde vs. Panamá?

Para ver el partido México Verde (Tomateros de Culiacán) vs. Panamá (Federales de Chiriqui) EN VIVO, sintoniza TVC Deportes en México. No olvides verificar la programación local para confirmar el horario exacto de la transmisión.

TVC Deportes está disponible en distintos sistemas de televisión de paga en México. Entre ellos:

Megacable: Canal 315

Total Play: Canal 575

Dish: Canal 348

Ahora, si deseas sintonizar TVC Deportes de manera online, tendrás que descargar las aplicaciones oficiales de los sistemas de televisión mencionados, que requieren de una suscripción.

En el caso de Megacable, también puedes disfrutar de su contenido descargándote la app de Xview+.

Guía de TVC Deportes en México por región (orientativa)

TVC Deportes es un canal de cable que se distribuye principalmente vía Megacable y otros sistemas; varios diales provienen de listados genéricos del canal (no todos segmentan por estado), por lo que la siguiente tabla debe usarse como referencia y siempre contrastarse con la guía electrónica del operador.

Región de México Ciudades / estados principales Sistema de TV típico Canal aproximado de TVC Deportes Comentario práctico para ver el juego Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit) Tijuana, Mexicali, Ensenada, La Paz, Los Cabos, Hermosillo, Obregón, Culiacán, Mazatlán, Tepic Megacable, Izzi, Totalplay, sistemas locales de cable Megacable: canal 315 reportado para TVC Deportes en listados recientes.

Otros sistemas: canal deportivo medio/alto (200–500) según parrilla local. Revisar guía de Megacable en el canal 315 alrededor de las 19:30 h (hora local ajustada) y buscar “Serie del Caribe Jalisco 2026 / Charros vs. Leones del Escogido”. Occidente (Jalisco, Colima, Michoacán) Guadalajara y zona metropolitana, Zapopan, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Manzanillo, Colima, Morelia, Uruapan Megacable (muy dominante en Jalisco), Izzi, Totalplay En Jalisco se promociona TVC Deportes vía Megacable; la referencia más citada es canal 315 para TVC Deportes. En Guadalajara/Zapopan, encender Megacable en el canal 315 (o el que marque “TVC Deportes”) este 1 de febrero desde las 19:15–19:30 h; será la señal anfitriona de la Serie del Caribe. Norte (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango) Monterrey, Saltillo, Torreón, Gómez Palacio, Ciudad Juárez, Chihuahua, Reynosa, Tampico Megacable, Izzi, SKY, sistemas regionales (RCG, Cablecom, etc.) Listas de frecuencias indican TVC Deportes en diales como: Dish 348, Megacable 307–315, Telecable 504, Cable Plus 74, RCG TV 4–6 según zona. Verificar en la guía del operador un canal etiquetado como “TVC Deportes”; si usas Megacable, probar primero canal 315; si usas Dish, buscar entre el rango 300–400 (referencia 348 en guías recientes). Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas) León, Irapuato, Celaya, Querétaro, San Juan del Río, Aguascalientes, SLP, Zacatecas Megacable, Izzi, Totalplay, Dish TVC Deportes aparece como canal deportivo de paga; Megacable lo ubica alrededor de 300–320 (315 referenciado), Dish en el entorno del 300. Entrar al menú de deportes y localizar TVC Deportes; dejarlo sintonizado el domingo desde unos minutos antes de la hora del primer lanzamiento. Centro (CDMX, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala) Ciudad de México, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Cuernavaca, Puebla capital, Pachuca Izzi, Megacable, Totalplay, SKY, Dish TVC Deportes está disponible en Izzi, Totalplay y Megacable, pero el número exacto varía por zona; en muchos paquetes se ubica en el bloque de deportes (200–300), con 315 como referencia estándar en Megacable. Usuarios de CDMX/Valle de México: abrir la sección deportes de la guía y localizar “TVC Deportes”; confirmar que la programación marque “Serie del Caribe 2026” el 1 de febrero a las 19:30 h (hora del centro). Golfo y sureste (Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo) Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche, Mérida, Cancún, Playa del Carmen Megacable, Izzi, Totalplay, sistemas locales TVC Deportes se integra en los paquetes de cable con numeración similar: rango 300–320, con Megacable 315 como referencia general. En Mérida/Cancún, buscar en la guía el canal “TVC Deportes” en el bloque de deportes; confirmar que aparezca el listing de Serie del Caribe en la noche del domingo 1 de febrero (ajustando una hora si el operador lo maneja con zona de CDMX). Pacífico sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas) Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula Megacable, Izzi, Totalplay, cableras locales La disponibilidad de TVC Deportes depende de si el operador está afiliado a PCTV; donde está presente, se ubica en el bloque medio-alto de deportes con numeración alineada al resto del país (alrededor del 300). Sugerencia operativa: ir al buscador de canales de tu decodificador y escribir “TVC”; una vez ubicado el canal, verificar la programación del domingo por la noche y dejarlo sintonizado desde antes del primer pitcheo.