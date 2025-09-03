Con la mira puesta en el Mundial 2026, la selección española, comandada por Luis de la Fuente, se prepara para el inicio de las eliminatorias de la UEFA. El debut será el jueves, 4 de septiembre, a las 20:45 horas (hora peninsular) en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía , donde España enfrentará a Bulgaria. La cobertura oficial para el público español estará a cargo de La 1 de TVE en directo, y el servicio streaming de RTVE Play. Te comparto el número dial para sintonizar la cobertura completa y en exclusiva desde cualquier dispositivo móvil.

Cómo ver TVE La 1 en directo, el partido España vs. Bulgaria por Eliminatorias

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido entre España vs. Bulgaria por la primera jornada de las Eliminatorias UEFA 2026 desde la ciudad de Sofía.

DIALES OPERADOR ESPAÑOL Dial 1 Movistar+ Dial 1 Orange TV Dial 1 Vodafone Dial 1 Mundo R Dial 1 Telecable Dial 1 Racctel+ Dial 1 Videosur Diales 1 y 81 Euskaltel Dial 111 Galicia R Dial 111 SomTV

