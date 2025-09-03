TVE La 1 transmite el partido España vs. Bulgaria en directo por la primera fecha de las Eliminatorias UEFA 2026, desde la ciudad de Sofía. (Foto: Composición Mag)
TVE La 1 transmite el partido España vs. Bulgaria en directo por la primera fecha de las Eliminatorias UEFA 2026, desde la ciudad de Sofía. (Foto: Composición Mag)
Con la mira puesta en el Mundial 2026, la selección española, comandada por Luis de la Fuente, se prepara para el inicio de las eliminatorias de la UEFA. El debut será el jueves, 4 de septiembre, a las 20:45 horas (hora peninsular) en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía, donde España enfrentará a Bulgaria. La cobertura oficial para el público español estará a cargo de La 1 de TVE en directo, y el servicio streaming de RTVE Play. Te comparto el número dial para sintonizar la cobertura completa y en exclusiva desde cualquier dispositivo móvil.

A qué hora y dónde ver España vs. Bulgaria EN DIRECTO por las Eliminatorias UEFA 2026

España comienza su camino hacia el Mundial 2026 enfrentando a Bulgaria este jueves, 4 de septiembre, a las 20:45 horas. El partido de la primera jornada se disputará en el Estadio Nacional Vasil Levski de Sofía. La transmisión televisiva estará a cargo de La 1 de TVE, con la opción de verlo en línea por RTVE Play.

Cómo ver TVE La 1 en directo, el partido España vs. Bulgaria por Eliminatorias

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido entre España vs. Bulgaria por la primera jornada de las Eliminatorias UEFA 2026 desde la ciudad de Sofía.

DIALESOPERADOR ESPAÑOL
Dial 1Movistar+
Dial 1Orange TV
Dial 1 Vodafone
Dial 1 Mundo R
Dial 1Telecable
Dial 1 Racctel+
Dial 1 Videosur
Diales 1 y 81 Euskaltel
Dial 111 Galicia R
Dial 111 SomTV

Fecha, hora, TV y online para ver España vs. Bulgaria en directo

  • Partido: España vs. Bulgaria
  • Lugar: Estadio Nacional Vasil Levski, Sofía.
  • Horario: 8:45 pm en España
  • Fecha: Jueves 04 de septiembre de 2025
  • TV: LA 1 de TVE
  • Streaming: RTVE Play
