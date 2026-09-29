La UEFA Nations League nos regala un duelo de alto voltaje entre dos selecciones que siempre ofrecen un buen espectáculo futbolístico. España recibe a Croacia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla por la segunda jornada del Grupo A3 este martes 29 de septiembre a partir de las 8:45 p.m. horario peninsular / 2:45 pm ET / 12:45 Tiempo del Centro de México / 11:45 am PT, en el regreso de la Roja a territorio local para estrenar oficialmente ante su afición sus dos estrellas como vigente campeona del mundo. Para todo el público español, podrás seguir la transmisión oficial del partido España — Croacia a través de RTVE Play y La 1 TVE EN DIRECTO para ver el partido en vivo online desde cualquier plataforma.
¿Dónde ver España — Croacia EN DIRECTO por TV y Online?
El partido España — Croacia por la Jornada 2 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026 se emitirá en abierto en La 1 y en streaming gratuito por RTVE Play en todo el territorio español, el martes 29 de septiembre a las 20:45 (hora peninsular). La siguiente tabla resume cómo verlo por región/comunidad autónoma priorizando la señal de RTVE.
|Región / Ciudad principal
|Canal TV (TDT / plataforma)
|Streaming RTVE Play
|Andalucía (Sevilla, Málaga, Granada…)
|La 1 de TVE (TDT, Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV)
|RTVE Play web, app móvil y Smart TV
|Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel)
|La 1 de TVE (TDT y operadores de pago)
|RTVE Play en abierto en todo Aragón
|Asturias (Oviedo, Gijón)
|La 1 de TVE en TDT y plataformas de TV de pago
|RTVE Play en cualquier dispositivo con internet
|Illes Balears (Palma, Ibiza)
|La 1 de TVE TDT; dial correspondiente en operadores de TV
|RTVE Play disponible sin restricciones geográficas en España
|Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tfe.)
|La 1 de TVE versión Canarias en TDT y plataformas
|RTVE Play (ajusta a horario local, 20:00 si se emite en simultáneo)
|Cantabria (Santander)
|La 1 de TVE en abierto (TDT y TV de pago)
|RTVE Play en web/app/Smart TV
|Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo…)
|La 1 de TVE TDT; señal nacional desde el Carlos Belmonte
|RTVE Play, directo Copa del Rey Albacete–Real Madrid
|Castilla y León (Valladolid, León…)
|La 1 de TVE en TDT y plataformas
|RTVE Play disponible en todo el territorio nacional
|Cataluña (Barcelona, Girona…)
|La 1 de TVE TDT; también en Movistar Plus+ y otros
|RTVE Play con acceso gratuito en España
|Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante)
|La 1 de TVE en abierto por TDT
|RTVE Play en web, app y Smart TV
|Comunidad de Madrid (Madrid)
|La 1 de TVE TDT y operadores (Movistar, Orange, Vodafone…)
|RTVE Play streaming en directo del partido
|Extremadura (Mérida, Cáceres, Badajoz)
|La 1 de TVE en TDT y TV de pago
|RTVE Play disponible en todo el país
|Galicia (A Coruña, Vigo…)
|La 1 de TVE TDT; diales equivalentes en TV de pago
|RTVE Play con señal nacional en directo
|La Rioja (Logroño)
|La 1 de TVE por TDT y plataformas
|RTVE Play (app, web, Smart TV)
|Navarra (Pamplona)
|La 1 de TVE TDT y TV de pago
|RTVE Play disponible en España
|País Vasco (Bilbao, Donostia, Vitoria)
|La 1 de TVE en TDT y plataformas (Movistar, Euskaltel…)
|RTVE Play con señal en directo de Copa del Rey
|Región de Murcia (Murcia, Cartagena)
|La 1 de TVE en abierto por TDT
|RTVE Play en cualquier dispositivo conectado
|Ceuta
|La 1 de TVE (TDT y operadores locales)
|RTVE Play accesible con IP española
|Melilla
|La 1 de TVE en TDT
|RTVE Play disponible en todo el territorio español
¿Cómo ver La 1 TVE en directo?
La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.
La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver España — Croacia EN DIRECTO por la Fecha 2 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026 en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.
¿Cómo ver RTVE Play online?
RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.
También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir España — Croacia EN DIRECTO ONLINE desde cualquier lugar.
Dónde ver por TV y online el partido España — Croacia
España y Inglaterra se miden por la segunda jornada del Grupo A3 de la Liga de Naciones UEFA 2026/27. Conoce a qué hora ver el partido en RTVE Play y La 1.
- Partido: España — Croacia
- Fase: Jornada 2 del Grupo A3
- Torneo: UEFA Nations League 2026/27
- Fecha: Martes, 29 de septiembre de 2026
- Horario: 20:45 horas, tiempo de Madrid
- Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla (España)
- Transmisión: RTVE Play y La 1