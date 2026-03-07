Venezuela e Israel se vuelven protagonistas este sábado 8 de marzo en la Jornada 2 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un duelo que puede impulsar a la Vinotinto rumbo al sueño mundialista. Desde el LoanDepot Park de Miami, la selección nacional saldrá a hacer pesar su poder ofensivo y su pitcheo ante una combativa novena israelí, decidida a arruinar cualquier pronóstico en un torneo donde cada juego se vive al límite. ¿Quieres ver el juego EN VIVO en tu televisor, PC, tablet o teléfono celular desde Venezuela? En esta ocasión, la transmisión para el público venezolano estará a cargo de TVES (Televisora Venezolana Social), en señal abierta, cable y streaming.

¿Dónde ver TVES EN VIVO, Venezuela vs. Israel por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En 2026, TVES se mantiene como uno de los canales de señal abierta de alcance nacional en Venezuela y será una de las pantallas para seguir EN VIVO el duelo entre Venezuela e Israel por el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Señal abierta

Caracas y zona central: Canal 2 en VHF, frecuencia que antes utilizaba RCTV.

Resto del país: La numeración puede cambiar según el estado, pero suele ubicarse entre los primeros canales de la banda VHF (del 2 al 13).

Si cuentas con Televisión Digital Abierta (TDA), mediante un decodificador o un televisor con sintonizador integrado, podrás encontrar la señal digital de TVES dentro del paquete de canales públicos:

TDA: TVES forma parte del multiplex de la TDA, compartiendo frecuencias con otros canales estatales y privados (22–25 UHF), accesibles desde el menú de canales digitales.

¿En qué canal ver TVES por cable y satélite en Venezuela?

Si estás suscrito a un servicio de TV por cable o satelital en Venezuela, TVES también aparece en la grilla de los principales operadores. Aunque la numeración exacta puede variar ligeramente por ciudad, en 2026 la referencia general es la siguiente:​

Inter: Canal 2 (SD) y canal 1000 (HD) en muchas zonas.

Netuno: Canal 3.​

SuperCable: Canal 33 (referencia histórica y local).​

SimpleTV (satelital, ex DIRECTV): Canal 104 o 149 según el paquete contratado.

CANTV Televisión Satelital: Canal 2.​

Movistar TV: alrededor del canal 134–142, dependiendo de la configuración regional.​

Verifica la guía interactiva de tu decodificador para confirmar el número exacto, pero en todos estos casos la señal de TVES será la encargada de llevarte el Venezuela vs. Israel del Grupo D.

¿Cómo ver TVES ONLINE GRATIS: Venezuela vs. Israel por streaming?

Si no tienes un televisor cerca o prefieres verlo desde un dispositivo móvil, también puedes seguir la programación de TVES en tiempo real por internet.

Las opciones principales son:

Sitio web oficial:

Entra a www.tves.gob.ve y busca la sección “En Vivo” para acceder al streaming del canal.

Asegúrate de tener JavaScript activado en tu navegador, ya que el reproductor oficial lo requiere para cargar correctamente la señal.​

YouTube:

El canal oficial de TVES o “EN VIVO TVES” suele transmitir eventos especiales y programas en directo, por lo que es una alternativa útil si el reproductor web tiene alta demanda.

Aplicación móvil:

Existe una app denominada “EN VIVO TVES” en Google Play, que ofrece acceso online a la programación del canal en dispositivos Android.

La estabilidad puede depender de las últimas actualizaciones y de la calidad de tu conexión.

Con cualquiera de estas opciones podrás seguir el partido desde tu teléfono, tablet, PC o incluso tu Smart TV usando el navegador o duplicando la pantalla.

¿En qué dispositivos puedo ver Venezuela vs. Israel por TVES?

Televisor con antena: Sintonizando la señal abierta en VHF (Canal 2 en Caracas y frecuencias cercanas en el interior).

TV por cable/satélite: A través de Inter, Netuno, SuperCable, SimpleTV, CANTV TV Satelital o Movistar TV, ubicando TVES en la guía de canales.

Smart TV: Mediante el navegador web, entrando a tves.gob.ve y la sección “En Vivo”, o usando apps de YouTube/TVES en vivo.

PC o laptop: Desde cualquier navegador compatible con la web de TVES.

Teléfono celular y tablet: Con la app “EN VIVO TVES” en Android o vía navegador/YouTube.

Ficha previa del partido Venezuela vs. Israel (TVES)

