Nueva Jersey volverá a vestirse de azul y blanco. Guatemala afrontará este jueves 4 de junio un desafío de máxima exigencia cuando se enfrente a República Checa, una selección clasificada al Mundial 2026 y acostumbrada a competir en el fútbol europeo. Más allá del resultado, el amistoso representa una oportunidad inmejorable para que Luis Fernando Tena evalúe el progreso de su equipo frente a un rival de jerarquía internacional. Con una de las comunidades guatemaltecas más numerosas de Estados Unidos como respaldo, la Bicolor intentará convertir el Sports Illustrated Stadium en una extensión de casa y ofrecer una actuación que refuerce la ilusión de sus aficionados.

El encuentro se disputará desde las 19:00 horas de Guatemala en Harrison, Nueva Jersey , y contará con transmisión EN VIVO de TVGT Sports para todo el territorio nacional. Si deseas saber qué canal transmite el partido, cómo verlo online y cuáles son las opciones disponibles para seguir a la selección guatemalteca, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR: Lo que debes saber del Guatemala vs. República Checa

⚽ Partido: Guatemala vs. República Checa

📅 Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

⏰ Hora: 19:00 horas de Guatemala

📺 TV: TVGT Sports, TVGT y TVGT Plus

📱 Streaming: Plataformas digitales habilitadas

🏟️ Estadio: Sports Illustrated Stadium

📍 Ciudad: Harrison, Nueva Jersey

🌎 Contexto: amistoso internacional rumbo al Mundial 2026

¿Dónde ver TVGT Sports EN VIVO, Guatemala vs. República Checa?

La emoción del fútbol llega con uno de los amistosos más atractivos para la selección guatemalteca en la fecha FIFA. TVGT Sports transmitirá en exclusiva el partido entre Guatemala y República Checa, permitiendo que los aficionados chapines sigan todas las incidencias desde Nueva Jersey.

La cobertura incluirá la previa, análisis, comentarios y transmisión completa de un encuentro que servirá para medir el crecimiento competitivo de la Bicolor frente a un rival mundialista.

Señales disponibles

📺 TVGT Sports

📺 TVGT

📺 TVGT Plus

Canales para ver TVGT Sports EN VIVO en Guatemala

Operador Canal Claro TV 48 StarPlus 25 SISTECOM 15 Aplica 25 Unicable 25

¿Cómo ver Guatemala vs. República Checa EN VIVO ONLINE?

Los aficionados también podrán seguir la transmisión mediante las plataformas digitales habilitadas por TVGT Sports y sus señales asociadas.

Disponible en:

📱 Teléfonos Android

📱 iPhone (iOS)

💻 Computadoras y laptops

📲 Tablets

📺 Smart TV compatibles

🌐 Navegadores web

¿Qué buscará Guatemala frente a República Checa?

El amistoso representa mucho más que una simple fecha FIFA. Luis Fernando Tena tendrá la posibilidad de observar el comportamiento de su equipo frente a una selección acostumbrada a competir en el exigente entorno europeo.

República Checa llega con la etiqueta de clasificada al Mundial 2026 y supondrá una referencia importante para medir el nivel competitivo de Guatemala. Para la Bicolor, el encuentro también servirá para seguir fortaleciendo automatismos tácticos y consolidar una identidad que ha generado optimismo entre los aficionados.

El respaldo de la afición chapina en Estados Unidos

Uno de los aspectos más llamativos del partido será el ambiente en las tribunas. La zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey alberga una de las comunidades guatemaltecas más numerosas fuera del país, por lo que se espera una importante presencia de seguidores apoyando a la selección nacional.

La localía emocional podría convertirse en un factor relevante para la Bicolor en una noche que promete un gran ambiente futbolístico.

¿A qué hora juega Guatemala vs. República Checa?

Horarios internacionales

País Hora Guatemala 19:00 Estados Unidos (ET) 21:00 Estados Unidos (PT) 18:00 México 20:00 Costa Rica 19:00 Colombia 20:00 Perú 20:00 Ecuador 20:00 Chile 21:00 Argentina 22:00 España 03:00 (viernes 5 de junio)

¿Dónde se jugará Guatemala vs. República Checa?

El amistoso internacional se disputará en el Sports Illustrated Stadium, uno de los principales escenarios futbolísticos del noreste de Estados Unidos y sede habitual de los New York Red Bulls de la MLS.

Datos del Sports Illustrated Stadium

📍 Dirección: 600 Cape May Street

🏙️ Ciudad: Harrison

🗺️ Estado: Nueva Jersey

🇺🇸 País: Estados Unidos

👥 Capacidad: 25.000 espectadores aproximadamente

🌱 Superficie: césped natural

🏟️ Inauguración: 2010

⚽ Equipo local: New York Red Bulls

Ubicación del Sports Illustrated Stadium

La ubicación estratégica del estadio facilita el acceso desde Manhattan, Newark y otros puntos importantes del área metropolitana de Nueva York.

¿Cómo llegar al Sports Illustrated Stadium?

Los asistentes cuentan con múltiples alternativas de transporte para llegar al recinto.

Opciones recomendadas

🚆 Tren PATH desde Manhattan

🚕 Uber y Lyft

🚌 Autobuses regionales

🚗 Vehículo particular

🅿️ Estacionamientos privados cercanos

Aeropuerto más cercano

Aeropuerto Distancia aproximada Newark Liberty International Airport (EWR) 8 km

¿Qué clima se espera para el partido?

Las previsiones meteorológicas para Harrison, Nueva Jersey, apuntan a condiciones favorables para la práctica del fútbol.

Pronóstico estimado

🌡️ Temperatura: alrededor de 22 °C

☁️ Cielo parcialmente nublado

🌬️ Viento ligero

☔ Baja probabilidad de precipitaciones

⚽ Condiciones ideales para el juego

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Guatemala vs. República Checa

Información Detalle Partido Guatemala vs. República Checa Fecha 4 de junio de 2026 Hora 19:00 (Guatemala) TV TVGT Sports, TVGT, TVGT Plus Streaming Plataformas digitales habilitadas Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Harrison, Nueva Jersey País Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el partido Guatemala vs. República Checa

¿Qué canal transmite Guatemala vs. República Checa?

TVGT Sports será la señal principal encargada de la transmisión en Guatemala.

¿Dónde ver Guatemala vs. República Checa online?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales asociadas a TVGT Sports.

¿A qué hora juega Guatemala?

El partido comenzará a las 19:00 horas de Guatemala.

¿Dónde se juega el amistoso?

En el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

¿Quién dirige a Guatemala?

Luis Fernando Tena es el entrenador de la selección guatemalteca.

¿Por qué es importante este amistoso?

Porque permitirá medir el rendimiento de la Bicolor frente a una selección clasificada al Mundial 2026.

Una prueba exigente antes de los próximos desafíos

Los amistosos suelen ofrecer respuestas que no aparecen en los entrenamientos. Frente a República Checa, Guatemala tendrá la oportunidad de medir su crecimiento frente a un rival acostumbrado a competir en el escenario internacional y de seguir fortaleciendo un proyecto que ha despertado ilusión dentro y fuera del país. Con miles de aficionados chapines acompañando al equipo desde las tribunas de Nueva Jersey, la Bicolor buscará transformar el apoyo de su gente en una actuación que confirme que continúa avanzando en la dirección correcta.