La Selección Mexicana abre su calendario internacional de 2026 este jueves 22 de enero con un amistoso ante su similar de Panamá, en un duelo que se jugará en el Estadio Rommel Fernández y que forma parte del tramo final de preparación rumbo al Mundial de 2026. El encuentro servirá como una valiosa prueba para el técnico Javier Aguirre, quien armó una convocatoria integrada exclusivamente por futbolistas de la Liga MX —con la excepción de un jugador de la MLS— debido a que el partido no se disputa en fecha FIFA, lo que le permitirá evaluar nuevas variantes y observar el rendimiento del talento local ante un rival siempre competitivo en la región.

La transmisión estará a cargo del Canal 9 de TV Max en Panamá, a partir de las 8:00 p.m. A continuación, revisa cómo podrás ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde suelo panameño. No te lo puedes perder.

¿Dónde ver Panamá vs. México EN VIVO por Canal 9 de TVMax?

En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.

TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).

¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?

Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá. Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store. Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo. Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos. También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.

¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?

No. La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño.

Cabe mencionar que en México, el amistoso irá por señal abierta a través del Canal 5 de Televisa Deportes, Canal 7 de TV Azteca Siete, TUDN, ViX y Azteca Deportes.

Si te encuentras en Estados Unidos y Puerto Rico, contarás con múltiples opciones para seguir el Panamá–México, como fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univisión, TUDN.com, Univisión Now, FOXSports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.

¿Es gratis ver Panamá vs. El Salvador por Canal 9 TVMax?

Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.

Panamá vs. El Salvador EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 22 de enero de 2026

Jueves 22 de enero de 2026 Lugar: Estadio Rommel Fernández

Estadio Rommel Fernández Hora: 8:00 p.m. Ciudad de Panamá

8:00 p.m. Ciudad de Panamá Canal TV y Streaming: Canal 9 de TV Max