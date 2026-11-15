Todo se define desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Este domingo 15 de noviembre, no te pierdas la transmisión de Panamá vs. Curazao EN VIVO a través de TVMax, en lo que será la definición de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El encuentro de ida concluyó con un empate sin goles en Curazao y la selección panameña tiene la oportunidad de clasificarse a la semifinal ante su gente.
¿Dónde ver Panamá vs. Curazao EN VIVO por Canal 9 de TVMax?
En Panamá, la transmisión oficial del partido será por el Canal 9 de TVMax, señal abierta y gratuita en todo el país. También se podrá seguir por RPC y Medcom Go, la plataforma digital de Medcom.
- TV abierta: Canal 9 de TVMax (cobertura nacional en Panamá).
- Streaming: App Medcom Go (Android e iOS) y sitio web medcomgo.com.
- Alternativa: RPC (canal hermano de TVMax) también transmitirá el encuentro.
¿Cómo ver Canal 9 de TVMax EN VIVO GRATIS en Panamá?
- Sintoniza el Canal 9 en TV abierta si estás dentro de Panamá.
- Descarga la app Medcom Go desde Google Play o App Store.
- Regístrate con un correo electrónico y accede al catálogo de transmisiones en vivo.
- Selecciona el partido en la sección de Eventos deportivos.
- También puedes ingresar a la versión web desde cualquier navegador en medcomgo.com.
¿Se puede ver TVMax fuera de Panamá?
La señal gratuita de Canal 9 TVMax está disponible solo en territorio panameño. Si estás fuera, puedes optar por:
- Concacaf Go (transmisión internacional).
- FuboTV, Peacock y CBS Sports Network en Estados Unidos.
- ESPN y Disney Plus Premium en Sudamérica (Perú, Chile, Argentina).
¿Es gratis ver Panamá vs. Curazao por Canal 9 TVMax?
Sí. La transmisión en TV abierta por Canal 9 de TVMax es gratuita en Panamá.
- En televisión, basta con sintonizar el canal.
- En Medcom Go, el registro es gratuito y la señal del partido estará disponible sin costo adicional.
Horario, TV y cómo ver en vivo Panamá vs. Curazao por Concacaf Nations League 2026
- Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026
- Partido: Panamá vs. Curazao vuelta, por cuartos de final Concacaf Nations League 2026
- Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá
- Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá
- Canal TV: TV Max (Canal 9)
- Streaming: Medcom Go