Empieza el camino de la selección panameña buscando un lugar en la siguiente ronda de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este miércoles 17 de junio, no te pierdas el partido de Panamá vs. Ghana a través de la señal de TVN en TV Abierta, a partir de las 18:00 horas Ciudad de Panamá, encuentro que se disputará en el Estadio Toronto . Es el último partido de esta primera fecha de los representantes de la Concacaf en este Mundial y los panameños buscarán los 3 puntos para colocarse en lo más alto del Grupo L.

Sigue en esta nota las incidencias del encuentro Panamá vs Ghana por el Grupo L del Mundial 2026 | Composición El Comercio

¿Cómo ver TVN Panamá EN VIVO por Internet, para seguir Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

La forma más sencilla de seguir la señal es mediante las plataformas oficiales para ver todos los partidos de la selección de Panamá en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con las alternativas para ver el partido de Panamá vs. Ghana por la Jornada 1 del Grupo L del Mundial 2026.

Sitio web oficial de TVN

Puedes acceder a la transmisión en vivo y a contenidos bajo demanda desde: TVN Panamá EN VIVO

Aplicación móvil de TVN

TVN cuenta con aplicaciones oficiales para dispositivos móviles, donde es posible acceder a noticias, videos y contenidos exclusivos.

Redes sociales oficiales

TVN suele compartir coberturas, clips y transmisiones especiales a través de sus plataformas digitales:

¿Se puede ver TVN Panamá desde Estados Unidos?

Sí. Dependiendo de la programación y de los derechos de transmisión, muchos contenidos pueden visualizarse a través del portal oficial de TVN o mediante sus plataformas digitales. Algunos eventos deportivos o programas específicos pueden tener restricciones geográficas.

Programación destacada de TVN Panamá

Entre los contenidos más populares del canal destacan:

Mundial de Fútbol 2026 con todos los partidos de Panamá.

Noticiero TVN.

Jelou!

Tu Cara Me Suena.

Coberturas electorales y eventos especiales.

Transmisiones deportivas nacionales e internacionales.

¿TVN Panamá es gratis?

Sí. La señal abierta de TVN es gratuita en Panamá y gran parte de su contenido digital también puede consultarse sin costo.

¿Puedo ver TVN Panamá desde mi celular?

Sí. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial o mediante sus aplicaciones móviles compatibles.

¿TVN transmite eventos deportivos?

Sí. Dependiendo de los derechos de transmisión, TVN suele emitir eventos deportivos nacionales e internacionales, incluyendo fútbol y otras competiciones relevantes.

Fecha, Horario, Estadio y TV para ver Panamá vs. Ghana EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Horario: 18:00 horas Ciudad de Panamá

18:00 horas Ciudad de Panamá Lugar: Estadio Toronto, Ontario, Canadá

Estadio Toronto, Ontario, Canadá Canal TV: TVN

TVN Streaming: TVN Web oficial