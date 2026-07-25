Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla será el escenario de La Velada del Año VI, evento de boxeo que organiza Ibai Llanos y que contará con un total de 10 combates, siendo un récord total en la historia de este evento. La velada se podrá ver gratis desde cualquier parte del mundo y aquí te dejo con todos los detalles para seguir la transmisión a través del Twitch de Ibai Llanos .

Consulta la hora de inicio y el canal que va a transmitir La Velada del Año VI de Ibai Llanos, este sábado 25 de julio, desde La Cartuja en Sevilla. (Foto: Twitter) / Piero Hatto

¿Dónde ver La Velada del Año 6 EN VIVO?

Los fanáticos podrán disfrutar de La Velada del Año 6 completamente gratis y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos. La transmisión principal estará disponible en Twitch, plataforma que volverá a ser el escenario para seguir los diez combates, los shows musicales y todas las sorpresas preparadas para el evento.

Además, quienes prefieran otras opciones también podrán ver el espectáculo en YouTube y, por primera vez en la historia de La Velada, mediante TikTok LIVE, permitiendo que millones de personas sigan la jornada desde computadoras, celulares, tablets o Smart TV.

Cómo ver La Velada del Año 6 en Twitch

Si eliges Twitch para seguir el evento, el proceso es muy sencillo:

Accede a Twitch desde tu navegador o abre la aplicación en tu dispositivo.

Busca el canal oficial de Ibai Llanos .

. Inicia sesión si deseas participar en el chat en vivo (no es obligatorio para ver la transmisión).

Cuando comience el evento, solo tendrás que pulsar “Ver en directo” para disfrutar de toda la cartelera.

Cabe destacar que La Velada del Año VI de Ibai Llanos también estará disponible en sus plataformas de TikTok y YouTube, completamente gratis al igual que Twitch.