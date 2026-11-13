En una nueva edición del Clásico del Río de la Plata, Argentina recibirá a Uruguay en un partido amistoso válido por fecha FIFA en el Estadio Alberto J. Armandolo, popularmente conocido como ‘La Bombonera’, de Buenos Aires este viernes 13 de noviembre de 2026 a partir de las 20:00 hrs (hora de Argentina) / 17:00 hrs Tiempo del Centro de México / 6 pm ET / 3 pm PT a través de la señal de TyC Sports y TyC Sports Play . A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas vivir el minuto a minuto del partido Argentina vs. Uruguay desde el territorio argentino.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Uruguay?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Uruguay por amistoso internacional correspondiente a la ventana internacional de la Fecha FIFA de noviembre.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Uruguay EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Computadoras y laptops

Tablets

Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

Transmisiones en vivo

Cobertura de la Selección Argentina

Contenido exclusivo de TyC Sports

Repeticiones y resúmenes

Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

Fanatiz

Fubo

DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Uruguay por amistoso

Fecha : Viernes, 13 de noviembre de 2026

: Viernes, 13 de noviembre de 2026 Partido : Argentina vs. Uruguay por amistoso internacional válido por fecha FIFA

: Argentina vs. Uruguay por amistoso internacional válido por fecha FIFA TV : TyC Sports

: TyC Sports STREAMING : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Horario : 20:00 horas Buenos Aires

: 20:00 horas Buenos Aires Lugar: Estadio Alberto J. Armandolo ‘La Bombonera’ de Buenos Aires (Argentina)