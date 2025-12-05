La Albiceleste conocerá a sus rivales en la Copa del Mundo. Este viernes 5 de diciembre, desde Washington D.C. (capital de Estados Unidos), se llevará a cabo el Sorteo del Mundial 2026. Desde Argentina, la transmisión estará a cargo de TyC Sports a partir de las 14:00 horas Buenos Aires .

La vigente campeona del mundo sabrá a qué 3 naciones se enfrentará, en búsqueda de defender su corona. Cabe destacar que ninguna selección ha podido ser bicampeona del Mundial desde que lo hiciera Brasil en los Mundiales del 58 y 62. Aquí te dejo con toda la información para seguir este sorteo.

¿Cómo ver TyC Sports En Vivo, Sorteo Mundial 2026 desde Argentina?

TyC Sports está disponible en los cableoperadores de Cablevisión Digital, DirecTV y Telecentro. Aquí te muestro los números de los canales de televisión que debes sintonizar para ver el Sorteo Mundial 2026

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Si quieres ver TyC Sports desde tu teléfono móvil (iOS o Android), tablet, PC o Smart TV deberás ingresar al sitio web de TyC Sports Play o descargar las apps disponibles en la Google Play Store y App Store.

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO, Sorteo Mundial 2026 desde los EE.UU.?

TyC Sports también se encuentra disponible de distintas maneras en los Estados Unidos. Primero, puedes ver en Fanatiz y Fubo. En segundo lugar, puedes verlo a través de DIRECTV por el Canal 469 desde $4.99 mensuales .

Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días. Además de TyC, el servicio de streaming incluye Univision, NBC, FOX, ESPN, CBS y todos los canales de fútbol.

¿Dónde ver TyC Sports Argentina ONLINE en USA, España y México con una VPN?

Para ver TyC Sports de Argentina en los Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una opción segura para ver televisión argentina desde el extranjero. De lo contrario, deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para ver a La Albiceleste en las Eliminatorias 2026. En ese sentido, aquí te enseñó los pasos que debes seguir para instalar una VPN.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Argentina.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor en Argentina, país donde se transmite la señal de TyC Sports.

4) Ya dentro de Argentina, accede al sitio web de TyC Sports y la app TyC Sports Play para ver el sorteo del Mundial 2026.

¿Qué canales de la televisión argentina puedo ver en USA con una VPN?

Los canales argentinos que puedes desbloquear con una VPN en los Estados Unidos son Canal 13 (El Trece), Telefe, Canal 9 (El Nueve), América TV, Canal 7 (TV Pública), TN (Todo Noticias), TyC Sports y ESPN Argentina. Aquí la lista resumida:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

Canal 7 (TV Pública)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver en Argentina

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025 Lugar: Centro Kennedy de Washington D.C.

Centro Kennedy de Washington D.C. Horario: 14:00 Buenos Aires

14:00 Buenos Aires Canal TV: TyC Sports

TyC Sports Streaming: TyC Sports Play