Es momento de ver a Lionel Messi y compañía en el debut de esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Desde el Estadio Kansas City, no te pierdas el partido de Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Grupo J de este certamen, encuentro que podrás vivirlo por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 22:00 horas Buenos Aires . A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas vivir el minuto a minuto de este enfrentamiento desde Argentina.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Argelia?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Argelia EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

📱 Teléfonos Android

📱 iPhone (iOS)

💻 Computadoras y laptops

📲 Tablets

📺 Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

🎥 Transmisiones en vivo

en vivo ⚽ Cobertura de la Selección Argentina

📺 Contenido exclusivo de TyC Sports

🔄 Repeticiones y resúmenes

📱 Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

📺 Fanatiz

📺 Fubo

📺 DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Fecha : Martes 16 de junio de 2026

: Martes 16 de junio de 2026 Partido : Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 TV : TyC Sports

: TyC Sports STREAMING : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Horario : 22:00 horas Buenos Aires

: 22:00 horas Buenos Aires Lugar: Estadio Kansas City de Estados Unidos

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)