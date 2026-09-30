En el inicio de una nueva etapa de renovación absoluta para la Albiceleste tras la final de la pasada Copa del Mundo, Argentina recibirá a Bolivia en un partido amistoso válido por fecha FIFA en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba este miércoles 30 de septiembre de 2026 a partir de las 20:00 hrs (hora de Argentina) / 17:00 hrs Tiempo del Centro de México / 7 pm ET / 4 pm PT a través de la señal de TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 14:00 horas Buenos Aires . A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas vivir el minuto a minuto del partido Argentina vs. Bolivia desde el territorio argentino.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Bolivia?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Bolivia por amistoso internacional correspondiente a la ventana internacional de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Bolivia EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Computadoras y laptops

Tablets

Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

Transmisiones en vivo

Cobertura de la Selección Argentina

Contenido exclusivo de TyC Sports

Repeticiones y resúmenes

Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

Fanatiz

Fubo

DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Bolivia por amistoso

Fecha : Martes, 29 de septiembre de 2026

: Martes, 29 de septiembre de 2026 Partido : Argentina vs. Bolivia por amistoso internacional válido por fecha FIFA

: Argentina vs. Bolivia por amistoso internacional válido por fecha FIFA TV : TyC Sports

: TyC Sports STREAMING : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Horario : 20:00 horas Buenos Aires

: 20:00 horas Buenos Aires Lugar: Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)