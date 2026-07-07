Con Lionel Messi como principal figura, la selección argentina afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida frente a Egipto por los octavos de final. La Albiceleste intentará confirmar su favoritismo y avanzar a los cuartos de final en un encuentro que promete emociones de inicio a fin.

Miles de aficionados seguirán el compromiso desde Argentina y distintos países de Latinoamérica, donde Lionel Messi volverá a ser el gran protagonista. Si quieres saber cómo ver Argentina vs. Egipto EN VIVO por TyC Sports, las opciones para acceder al canal por TV o internet y los horarios oficiales del partido según tu país, aquí encontrarás toda la información para disfrutar de los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO por TV o por internet?

TyC Sports puede verse a través de los principales operadores de televisión por cable y satélite en Argentina. Además, cuenta con una plataforma digital para clientes habilitados.

Estas son las principales formas de acceder a la señal:

TyC Sports por TV: Disponible en los principales servicios de televisión por cable y satélite que incluyen el canal en su grilla.

Disponible en los principales servicios de televisión por cable y satélite que incluyen el canal en su grilla. TyC Sports Play: Se puede acceder desde un navegador web iniciando sesión con el usuario de un operador de TV paga compatible.

Se puede acceder desde un navegador web iniciando sesión con el usuario de un operador de TV paga compatible. Aplicación TyC Sports Play: Disponible para dispositivos móviles compatibles, permitiendo seguir la programación desde cualquier lugar con conexión a internet.

Disponible para dispositivos móviles compatibles, permitiendo seguir la programación desde cualquier lugar con conexión a internet. Smart TV y dispositivos compatibles: Es posible acceder a TyC Sports Play desde navegadores o dispositivos compatibles, según el servicio contratado.

Con cualquiera de estas opciones podrás disfrutar del encuentro entre Argentina y Egipto en vivo, ya sea desde tu televisor, computadora, smartphone o tablet.

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto? Horarios por país

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

País Hora México 10:00 Guatemala 10:00 Honduras 10:00 El Salvador 10:00 Nicaragua 10:00 Costa Rica 10:00 Panamá 11:00 Colombia 11:00 Perú 11:00 Ecuador 11:00 Estados Unidos (ET) 12:00 Chile 12:00 Venezuela 12:00 Bolivia 12:00 Paraguay 13:00 Argentina 13:00 Uruguay 13:00 Brasil (Brasilia) 13:00 España (peninsular) 18:00

¿Qué canales transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO por país?

La transmisión del partido entre Argentina y Egipto variará según el país.

Revisa la siguiente tabla para conocer los canales que transmitirán el partido según el país en el que te encuentres:

País Canales y plataformas de transmisión España DAZN Argentina TyC Sports, Telefe (TV abierta), TV Pública (TV abierta), DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Plan Premium Colombia Gol Caracol (TV abierta), Ditu, DIRECTV Sports y DGO Perú DIRECTV Sports y DGO Chile DIRECTV Sports y DGO Uruguay DIRECTV Sports y DGO Paraguay Tigo Sports Ecuador DIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium Venezuela DIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium Bolivia Tigo Sports México Vix Premium Guatemala Tigo Sports Honduras Tigo Sports El Salvador Tigo Sports Nicaragua Tigo Sports Costa Rica Tigo Sports Panamá Tigo Sports Estados Unidos FOX Sports (en inglés) y Telemundo / Universo (en español)

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)