Jorge Villanes
Jorge Villanes

Con Lionel Messi como principal figura, la afronta un nuevo desafío en el cuando se mida frente a por los octavos de final. La Albiceleste intentará confirmar su favoritismo y avanzar a los cuartos de final en un encuentro que promete emociones de inicio a fin.

Miles de aficionados seguirán el compromiso desde Argentina y distintos países de Latinoamérica, donde Lionel Messi volverá a ser el gran protagonista. Si quieres saber cómo ver Argentina vs. Egipto EN VIVO por TyC Sports, las opciones para acceder al canal por TV o internet y los horarios oficiales del partido según tu país, aquí encontrarás toda la información para disfrutar de los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO por TV o por internet?

TyC Sports puede verse a través de los principales operadores de televisión por cable y satélite en Argentina. Además, cuenta con una plataforma digital para clientes habilitados.

Estas son las principales formas de acceder a la señal:

  • TyC Sports por TV: Disponible en los principales servicios de televisión por cable y satélite que incluyen el canal en su grilla.
  • TyC Sports Play: Se puede acceder desde un navegador web iniciando sesión con el usuario de un operador de TV paga compatible.
  • Aplicación TyC Sports Play: Disponible para dispositivos móviles compatibles, permitiendo seguir la programación desde cualquier lugar con conexión a internet.
  • Smart TV y dispositivos compatibles: Es posible acceder a TyC Sports Play desde navegadores o dispositivos compatibles, según el servicio contratado.

Con cualquiera de estas opciones podrás disfrutar del encuentro entre Argentina y Egipto en vivo, ya sea desde tu televisor, computadora, smartphone o tablet.

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto? Horarios por país

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

PaísHora
México10:00
Guatemala10:00
Honduras10:00
El Salvador10:00
Nicaragua10:00
Costa Rica10:00
Panamá11:00
Colombia11:00
Perú11:00
Ecuador11:00
Estados Unidos (ET)12:00
Chile12:00
Venezuela12:00
Bolivia12:00
Paraguay13:00
Argentina13:00
Uruguay13:00
Brasil (Brasilia)13:00
España (peninsular)18:00

¿Qué canales transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO por país?

La transmisión del partido entre Argentina y Egipto variará según el país.

Revisa la siguiente tabla para conocer los canales que transmitirán el partido según el país en el que te encuentres:

PaísCanales y plataformas de transmisión
EspañaDAZN
ArgentinaTyC Sports, Telefe (TV abierta), TV Pública (TV abierta), DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Plan Premium
ColombiaGol Caracol (TV abierta), Ditu, DIRECTV Sports y DGO
PerúDIRECTV Sports y DGO
ChileDIRECTV Sports y DGO
UruguayDIRECTV Sports y DGO
ParaguayTigo Sports
EcuadorDIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium
VenezuelaDIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium
BoliviaTigo Sports
MéxicoVix Premium
GuatemalaTigo Sports
HondurasTigo Sports
El SalvadorTigo Sports
NicaraguaTigo Sports
Costa RicaTigo Sports
PanamáTigo Sports
Estados UnidosFOX Sports (en inglés) y Telemundo / Universo (en español)
TV PUBLICA, TELEFE, TYC SPORTS, ESPN, DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Egipto por TV y Online | Mundial de Fútbol | VIDEO
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, RTVE PLAY, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports y FS1. (VIDEO DE DSPORTS ARGENTINA EN X DE @DSportsAR)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC