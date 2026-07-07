Con Lionel Messi como principal figura, la selección argentina afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida frente a Egipto por los octavos de final. La Albiceleste intentará confirmar su favoritismo y avanzar a los cuartos de final en un encuentro que promete emociones de inicio a fin.
Miles de aficionados seguirán el compromiso desde Argentina y distintos países de Latinoamérica, donde Lionel Messi volverá a ser el gran protagonista. Si quieres saber cómo ver Argentina vs. Egipto EN VIVO por TyC Sports, las opciones para acceder al canal por TV o internet y los horarios oficiales del partido según tu país, aquí encontrarás toda la información para disfrutar de los octavos de final del Mundial 2026.
¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO por TV o por internet?
TyC Sports puede verse a través de los principales operadores de televisión por cable y satélite en Argentina. Además, cuenta con una plataforma digital para clientes habilitados.
Estas son las principales formas de acceder a la señal:
- TyC Sports por TV: Disponible en los principales servicios de televisión por cable y satélite que incluyen el canal en su grilla.
- TyC Sports Play: Se puede acceder desde un navegador web iniciando sesión con el usuario de un operador de TV paga compatible.
- Aplicación TyC Sports Play: Disponible para dispositivos móviles compatibles, permitiendo seguir la programación desde cualquier lugar con conexión a internet.
- Smart TV y dispositivos compatibles: Es posible acceder a TyC Sports Play desde navegadores o dispositivos compatibles, según el servicio contratado.
Con cualquiera de estas opciones podrás disfrutar del encuentro entre Argentina y Egipto en vivo, ya sea desde tu televisor, computadora, smartphone o tablet.
¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto? Horarios por país
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.
|País
|Hora
|México
|10:00
|Guatemala
|10:00
|Honduras
|10:00
|El Salvador
|10:00
|Nicaragua
|10:00
|Costa Rica
|10:00
|Panamá
|11:00
|Colombia
|11:00
|Perú
|11:00
|Ecuador
|11:00
|Estados Unidos (ET)
|12:00
|Chile
|12:00
|Venezuela
|12:00
|Bolivia
|12:00
|Paraguay
|13:00
|Argentina
|13:00
|Uruguay
|13:00
|Brasil (Brasilia)
|13:00
|España (peninsular)
|18:00
¿Qué canales transmiten Argentina vs. Egipto EN VIVO por país?
La transmisión del partido entre Argentina y Egipto variará según el país.
Revisa la siguiente tabla para conocer los canales que transmitirán el partido según el país en el que te encuentres:
|País
|Canales y plataformas de transmisión
|España
|DAZN
|Argentina
|TyC Sports, Telefe (TV abierta), TV Pública (TV abierta), DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Plan Premium
|Colombia
|Gol Caracol (TV abierta), Ditu, DIRECTV Sports y DGO
|Perú
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|DIRECTV Sports y DGO
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|Tigo Sports
|Ecuador
|DIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium
|Venezuela
|DIRECTV Sports, DGO y Disney+ Plan Premium
|Bolivia
|Tigo Sports
|México
|Vix Premium
|Guatemala
|Tigo Sports
|Honduras
|Tigo Sports
|El Salvador
|Tigo Sports
|Nicaragua
|Tigo Sports
|Costa Rica
|Tigo Sports
|Panamá
|Tigo Sports
|Estados Unidos
|FOX Sports (en inglés) y Telemundo / Universo (en español)