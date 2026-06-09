Hay amistosos que sirven para probar variantes y otros que funcionan como el último ensayo antes de levantar el telón. Argentina afrontará este martes 9 de junio su prueba final antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Será la última oportunidad para que Lionel Scaloni ajuste detalles, observe sociedades y termine de definir la estructura que defenderá el título conquistado en Qatar.

El encuentro también tendrá un valor simbólico especial. La Albiceleste jugará en uno de los estadios más emblemáticos del deporte universitario estadounidense, un recinto con capacidad para más de 88 mil espectadores que albergará por primera vez un partido internacional de fútbol de esta magnitud. Con Lionel Messi al frente de una generación que marcó una época en el fútbol argentino, la expectativa es enorme.

El partido comenzará a las 21:30 horas de Buenos Aires (10:30 p.m. ET y 7:30 p.m. PT en Estados Unidos) y contará con transmisión EN VIVO de TyC Sports y TyC Sports Play para territorio argentino.

Si deseas seguir el encuentro por televisión, computadora, teléfono móvil, Smart TV o tablet, aquí encontrarás toda la información sobre canales, plataformas de streaming, alineaciones probables, estadio, entradas y detalles del último amistoso de Argentina antes del Mundial 2026.

TL;DR: Lo que debes saber del Argentina vs. Islandia

⚽ Partido: Argentina vs. Islandia

📅 Fecha: Martes 9 de junio de 2026

⏰ Hora: 21:30 Argentina | 10:30 p.m. ET | 7:30 p.m. PT

🏟️ Estadio: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama)

📺 TV: TyC Sports

📱 Streaming: TyC Sports Play

🌎 Contexto: último amistoso de Argentina antes del Mundial 2026

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Islandia?

TyC Sports transmitirá en vivo el último amistoso de la selección argentina antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Islandia EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

📱 Teléfonos Android

📱 iPhone (iOS)

💻 Computadoras y laptops

📲 Tablets

📺 Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

🎥 Transmisiones en vivo

en vivo ⚽ Cobertura de la Selección Argentina

📺 Contenido exclusivo de TyC Sports

🔄 Repeticiones y resúmenes

📱 Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

📺 Fanatiz

📺 Fubo

📺 DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

¿Qué buscará Argentina antes del Mundial 2026?

Más allá del resultado, todas las miradas estarán puestas en el funcionamiento colectivo del equipo de Lionel Scaloni. El encuentro servirá para observar las asociaciones ofensivas, el estado físico de los principales referentes y la estructura táctica que Argentina presentará durante la defensa de su corona mundial.

La sociedad entre Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister volverá a ser uno de los focos de atención, mientras que Lionel Messi tendrá una nueva oportunidad para liderar a una generación que aspira a seguir ampliando su legado en la historia del fútbol argentino.

¿Qué representa Islandia para Argentina?

Aunque Islandia no figura entre las grandes potencias europeas, el conjunto nórdico ofrece un examen interesante antes del Mundial. Su disciplina táctica, fortaleza física y capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia pueden representar un desafío útil para una Argentina que busca llegar al torneo con el mayor ritmo competitivo posible.

Posible alineación de Argentina

Lionel Scaloni podría apostar por una formación muy cercana a la que debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🧤 Portero: Emiliano Martínez

🛡️ Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico

⚙️ Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister

⚡ Delanteros: Lionel Messi, Thiago Almada y Julián Álvarez

Posible alineación de Islandia

La selección islandesa podría presentar el siguiente once:

🧤 Portero: Hannes Halldórsson

🛡️ Defensas: Kári Árnason, Birkir Sævarsson, Ragnar Sigurðsson y Ari Skúlason

⚙️ Mediocampistas: Jóhann Guðmundsson, Aron Gunnarsson y Emil Hallfreðsson

⚡ Delanteros: Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurðsson y Jón Böðvarsson

Jugadores a seguir

Argentina

⭐ Lionel Messi

⭐ Julián Álvarez

⭐ Alexis Mac Allister

⭐ Enzo Fernández

⭐ Cristian Romero

Islandia

⭐ Gylfi Sigurðsson

⭐ Aron Gunnarsson

⭐ Jóhann Guðmundsson

Si existe un jugador capaz de alterar el ritmo emocional de un estadio entero, ese sigue siendo Lionel Messi. En Auburn, la atención volverá a concentrarse sobre el capitán argentino, que afrontará una nueva Copa Mundial con la misión de liderar a una selección que aspira a defender el título conquistado en Qatar.

¿Dónde se juega Argentina vs. Islandia?

El encuentro tendrá lugar en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, uno de los estadios universitarios más grandes de Estados Unidos.

Datos del Jordan-Hare Stadium

📍 Dirección: 251 South Donahue Drive, Auburn, Alabama

👥 Capacidad: 88.043 espectadores

🗓️ Inauguración: 1939

🌱 Superficie: césped natural

🏈 Casa de los Auburn Tigers

⚽ Primer partido internacional de fútbol de esta magnitud en el recinto

¿Quieres asistir al partido?

La expectativa por ver a Lionel Messi y a la selección argentina ha generado una importante demanda de entradas para el encuentro en Auburn.

🎟️ Venta oficial mediante Ticketmaster

🏟️ Jordan-Hare Stadium

📍 Auburn, Alabama

📅 Martes 9 de junio de 2026

Entradas oficiales en Ticketmaster

Ubicación del Jordan-Hare Stadium

La ubicación del estadio permitirá a los aficionados planificar con anticipación su llegada desde Auburn, Montgomery, Birmingham, Atlanta y otras ciudades cercanas.

¿Cómo llegar al Jordan-Hare Stadium?

El recinto se encuentra dentro del campus de la Universidad de Auburn y dispone de múltiples opciones de acceso.

Opciones recomendadas

🚗 Automóvil particular

🅿️ Estacionamientos oficiales habilitados por Auburn Athletics

🚕 Uber y Lyft

🚌 Servicios regionales de transporte

🚶 Acceso peatonal desde sectores cercanos del campus

Recomendaciones

⏰ Llegar con anticipación

🎟️ Llevar el boleto digital descargado

🚗 Considerar tráfico adicional por la presencia de aficionados argentinos

📱 Consultar información oficial antes de salir

¿Qué clima se espera para Argentina vs. Islandia?

Las previsiones meteorológicas apuntan a una noche cálida en Auburn, Alabama.

Pronóstico estimado

🌡️ Temperatura: entre 24 °C y 26 °C al inicio del partido

☀️ Jornada cálida propia del verano estadounidense

☁️ Cielo parcialmente nublado

🌬️ Viento ligero

☔ Baja probabilidad de precipitaciones

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Islandia

Información Detalle Partido Argentina vs. Islandia Fecha 9 de junio de 2026 Hora Argentina 21:30 ET 10:30 p.m. PT 7:30 p.m. Estadio Jordan-Hare Stadium Ciudad Auburn, Alabama TV TyC Sports Streaming TyC Sports Play

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el partido Argentina vs. Islandia

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia?

El partido comenzará a las 21:30 horas de Buenos Aires, 10:30 p.m. ET y 7:30 p.m. PT.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Islandia?

TyC Sports llevará la transmisión oficial para territorio argentino.

¿Dónde verlo online?

A través de TyC Sports Play.

¿Es el último amistoso de Argentina antes del Mundial 2026?

Sí. El encuentro representa la última prueba de la Albiceleste antes del inicio de la Copa Mundial.

¿Jugará Lionel Messi?

Todo apunta a que Messi integrará el once titular de Lionel Scaloni.

¿Dónde se juega Argentina vs. Islandia?

En el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El último ensayo antes de volver a defender la corona

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó. Argentina llega a Auburn con una base consolidada, un entrenador que conoce perfectamente a su grupo y una generación que ha transformado la historia reciente del fútbol nacional. Frente a Islandia, el resultado tendrá valor, pero no será lo más importante. Lo verdaderamente trascendente será observar cómo se mueve el campeón del mundo antes de regresar al escenario donde buscará defender la estrella que conquistó en Qatar.