Es momento de ver a Lionel Messi y compañía tras su auspicioso debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Después de su hat-trick ante Argelia, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, será escenario del duelo Argentina vs. Austria por la Jornada 2 del Grupo J del máximo torneo de selecciones de la FIFA, encuentro que se podrá vivr por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play a partir de las 14:00 horas Buenos Aires . A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas vivir el minuto a minuto del partido Argentina vs. Austria desde el territorioa rgentino.

Conoce los horarios, TV y online para ver el partido Argentina vs. Austria EN VIVO desde Estados Unidos por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Austria?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Austria por la Jornada 2 del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Austria EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

📱 Teléfonos Android

📱 iPhone (iOS)

💻 Computadoras y laptops

📲 Tablets

📺 Dispositivos compatibles con Chromecast

¿Qué ofrece TyC Sports Play?

🎥 Transmisiones en vivo

en vivo ⚽ Cobertura de la Selección Argentina

📺 Contenido exclusivo de TyC Sports

🔄 Repeticiones y resúmenes

📱 Acceso desde múltiples dispositivos

¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

Conozca quién ganó el partido Argentina vs. Austria en vivo hoy por la Copa Mundial 2026. Revise los detalles del marcador final en directo online, estadísticas y el resumen de goles del encuentro. | Crédito: fifa.com / Composición Depor / Ronie Bautista

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

📺 Fanatiz

📺 Fubo

📺 DirecTV (Canal 469)

La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Fecha : Lunes, 21 de junio de 2026

: Lunes, 21 de junio de 2026 Partido : Argentina vs. Austria por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026

: Argentina vs. Austria por la Jornada 2 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026 TV : TyC Sports

: TyC Sports STREAMING : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Horario : 14:00 horas Buenos Aires

: 14:00 horas Buenos Aires Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos)