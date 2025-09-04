Lionel Messi disputará su último partido como capitán de la Selección Argentina en condición de local este jueves 4 de septiembre, frente a Venezuela. El encuentro se jugará en el Estadio Más Monumental y comenzará a las 20:30 (hora de Buenos Aires; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT), por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026. ¿Quieres ver el juego de La Albiceleste en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial estará a cargo de TyC Sports (acrónimo de Torneos y Competencias) y su app streaming de TyC Sports Play. Aquí te explico los pasos que debes seguir para ver el enfrentamiento.

¿Dónde ver TyC Sports En Vivo, Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Conmebol 2026?

TyC Sports está disponible en los cableoperadores de Cablevisión Flow Digital, DirecTV y Telecentro. Aquí te enseño los números de los canales de televisión que debes sintonizar para ver el partido entre Argentina y Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

¿Cómo ver TyC sports Play EN VIVO, Argentina vs. Venezuela?

TyC Sports Play ofrece acceso digital a la programación del canal, sujeto a disponibilidad regional ya los acuerdos de distribución. Se recomienda ingresar a la plataforma oficial y verificar la compatibilidad con dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, Smart TV y navegadores de escritorio. En algunos territorios, el acceso puede requerir autenticación con el proveedor de TV o estar limitado por derechos de transmisión.

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO, Argentina vs. Venezuela desde los EE.UU.?

TyC Sports también se encuentra disponible de distintas maneras en los Estados Unidos. Primero, puedes ver en Fanatiz y Fubo. En segundo lugar, puedes verlo a través de DIRECTV por el Canal 469 desde $4.99 mensuales .

Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días. Además de TyC, el servicio de streaming incluye Univision, NBC, FOX, ESPN, CBS y todos los canales de fútbol.

Argentina vs. Venezuela: fecha, horario y dónde ver en vivo las Eliminatorias 2026

Día : Jueves 4 de septiembre de 2025

: Jueves 4 de septiembre de 2025 Hora : 20:30 horas de Buenos Aires (Argentina) | 9:30 pm ET / 6:30 pm PT

: 20:30 horas de Buenos Aires (Argentina) | 9:30 pm ET / 6:30 pm PT TV : TyC Sports

: TyC Sports Streaming : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Lugar: Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina